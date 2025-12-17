ケイヘブンズが、応援購入サービスMakuakeにて、ハイパワーブロワー「嵐神NEO」の先行予約販売を開始します。

Amazonや楽天のブロワーカテゴリーで1位を獲得し、SNSでも注目を集める「嵐神ブランド」から、待望のハイパワーモデルが登場。

ケイヘブンズ「嵐神NEO」

プロジェクト期間：2025年12月26日(金)〜2026年2月8日(日)

プラットフォーム：Makuake

洗車後の水滴飛ばしや掃除に活躍するブロワー「嵐神NEO」が、Makuakeにてプロジェクトを展開。

「もうタオルは必要ない」をコンセプトに、圧倒的な風力で水滴を吹き飛ばす、シリーズ屈指のハイパワーモデルです。

1.25kgの物を吹き飛ばす圧倒的パワー

心臓部には超高速ブラシレスモーターを搭載。

その威力は1.25kgの物体さえも吹き飛ばすほどで、洗車時の水滴除去において驚異的なパフォーマンスを発揮します。

従来のブロワーでは飛ばしきれなかった水分も、一瞬で除去。

洗車時間の短縮だけでなく、拭き上げ作業による摩擦傷のリスクも軽減します。

洗車の常識を変える「瞬乾」体験

ルーフやボンネットなどの広範囲はもちろん、グリルやドアミラーの隙間に入り込んだ水滴も強力な風で弾き飛ばします。

タオルでの拭き取りが難しい細部まで、徹底的に水分を除去できるのが魅力です。

広範囲の水滴を一気に吹き飛ばす様子は圧巻。

洗車の仕上げ作業が劇的に効率化されます。

使いやすさを追求した機能とタフ設計

バッテリーは交換式を採用しており、予備を用意すれば長時間の作業も可能。

安定した熱制御システムや高性能ESCシステムを搭載し、高負荷な連続使用にも耐えうるタフな設計となっています。

安全スイッチも搭載され、誤作動を防止。

長く愛用できる耐久性と安全性を兼ね備えています。

洗車以外にも、DIY後の木屑掃除やキャンプでの火起こし、エアマットの空気入れなど、アイデア次第で用途は無限大。

1台あれば様々なシーンで活躍する、頼れる相棒となります。

ケイヘブンズ「嵐神NEO」の紹介でした。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 水滴がZEROになる『瞬乾』体験！ケイヘブンズ「嵐神NEO」 appeared first on Dtimes.