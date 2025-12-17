サッカー元日本代表でタレントの武田修宏（58）が17日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。孤独を感じる瞬間を明かした。

現在独身の武田は、番組MCの「ハライチ」澤部佑から「謳歌（おうか）してらっしゃるから、別に寂しいみたいなのは」と話を振られると、「自由を求めると孤独」と認めつつ、「病気になったり風邪を引いたりした時に、来てくれる人がいないから自分で治すしかない」と私生活を振り返った。

そして「最近2時頃に起きちゃう」と告白。「深夜2時頃に起きた時に、考えちゃってしゃべる人がいないと、これヤバイなって。ストレスを抱えて家に帰った時に、話をしたいんだけど家に誰もいない。どうしたらいいかなとか、そういう時に孤独感を感じる」と打ち明けた。

これに澤部の相方・岩井勇気は「でも奥さんだって、2時に起こされたら嫌だと思う」とツッコミ。澤部も「それが原因で別れちゃうっていう可能性すら」と指摘しながら、対処法について聞くと、武田は「ここを耐えたら強くなれると思って頑張る」と、明るく語っていた。