お笑い芸人のあべこうじ（50）、元モーニング娘。でタレントの高橋愛（39）が17日、都内で行われた「Pika でんき」ローンチイベントに出席した。

2014年に結婚し、結婚11年目。芸能界のおしどり夫婦だ。温かい家庭を築く秘けつを聞かれ、夫妻は「せーの！」と口をそろえて「感謝」と回答。毎年、クリスマスは“親孝行”が恒例任務で、今年も高橋の母が地元・福井で営んでいるカフェの1日店長を務める予定だという。

この日、高橋からサプライズのクリスマスプレゼントを受け取ったあべ。気持ちがこもった贈り物に「ありがとう〜！」と喜びをかみしめた。高橋にプレゼントの要望をきくと「居てくれるだけでいい」と即答され、照れ笑い。ラブラブモード全開だった。

ただ、高橋はプレゼントにまつわるクセがあるよう。あべは「ちなみに僕、来年の2月19日誕生日なんですけど、もう1カ月前ぐらいに誕生日プレゼントもらってます」と告白。約4カ月前倒しでプレゼントをもらったという。

開封は当日までお預け。「安いときに買ったんだよね。ポイントとか」といじると、高橋は「届いたらすぐ渡したくなっちゃう。なくなっちゃうじゃん！」と即否定。軽快な掛け合いで、会場を和やかな雰囲気に包み込んだ。