■カーリング混合ダブルス ミラノ・コルティナ五輪世界最終予選 日本 11ー2 トルコ（日本時間17日、カナダ）

カーリング・混合ダブルスのミラノ・コルティナオリンピック™世界最終予選が日本時間17日に行われ、初出場を目指す日本代表（世界チームランク3位）がトルコ（同99位）に11−2で勝利し、通算4勝2敗とした。日本は予選リーグ最終戦のオーストリアが棄権しているため5勝2敗となり、プレーオフ進出は他チームの結果次第となった。

アジア大会金メダリスト小穴桃里（30）・青木豪（26）ペアの日本代表は後攻の第1エンド、青木の好ショットで3点を先制した。つづく第2エンドはトルコがミスし、3点をスチール（先攻チームが得点すること）。日本は6ー0となり第3エンドでトルコがパワープレーを選択。トルコのラストストーンがミスショット、3点をスチールし9−0と序盤で大量リードとなった。さらに第4エンドも1点をスチールし、前半を10−0で折り返し後半へ。

第5エンドでトルコに2点を許し、後攻で迎えた第6エンドをパワープレーを選択。日本は1点を追加してコンシードで4勝目を挙げた。

トルコ 0 0 0 0 2 0 × × 計2

日本 3 3 3 1 0 1 × × 計11

16チームが2つの五輪出場枠を争う今大会。8チームがグループAとグループBに別れて総当たりの予選リーグを戦う。各グループ1位同士の決定戦で代表1枠が決まり、各グループ2位同士の決定戦勝者と1位同士の決定戦敗者が試合を行い、もう一つの代表枠が決まる。

五輪出場に出場できるのは10チームで、すでに開催国イタリアを含め8チームが出場権を得ており、今大会の世界最終予選で残りの2チームを争う。

日本は女子が8大会連続で五輪出場を決めている。

【日本の予選リーグ】

14日 ● 4ー7 韓国

15日 〇 8ー3 チェコ

● 6ー7 ラトビア

16日 〇 7−3 ドイツ

17日 〇 7−3 フィンランド

〇 11−2 トルコ

18日 〇 オーストリア※不戦勝