健康＆美容に最適な「加湿器」3選【GoodsPress AWARD 2025 ベストバイ大賞】

【GoodsPress AWARD 2025 ベストバイ大賞】

2025年の季節家電は、健康や快眠志向の高まりもあってか加湿器が上位を独占。どれもデザイン性、衛生面、メンテナンスの手軽さに優れたものばかり。乾燥から身を守るのにぜひ！

＊ ＊ ＊

【生活家電部門】

季節家電

感染症や風邪予防の意識の高まりから、健康的な室内環境を構築するために暖房と湿度管理をセットで考える人たちが増えてきたと思います」と、シャチパンさんが分析するように、今年は加湿器がまさにトレンド。

睡眠中の乾燥を防ぐために、寝室に加湿器を置く人も多い。そのためか、静音性に力を入れている製品が増えていて、選出された今回の3製品のどれも、眠りを邪魔しない静けさを誇る。

また、「加湿器は、加湿性能やメンテナンス性といった実用性と、部屋に置いてしっくりくるインテリア性の2方面で進化しています」とは、小口覺さん。

確かに、メンテナンスの手軽さは常に求められているし、衛生面への関心も高い。一方では、STAN. スチーム式加湿器EE-FA50やRainのようにデザイン性重視の傾向も。今や加湿器は、加湿だけでなく、付加価値も求められているのだ。

＜選者の皆さん＞

家電プロレビュアー

石井和美さん

さまざまな媒体に白物家電を中心とした製品レビューを寄稿するプロレビュアー。大型家電のレビューもするため、一戸建ての「家電ラボ」まで設立。日々、家電のテストを行っている。

ライター・コラムニスト

小口 覺さん

非日常に近い家電も探求。SNSなどで自慢される家電製品を「ドヤ家電」と命名（日経2016年上期ヒット商品番付に選定）。新著に「ちょいバカ戦略ー意識低い系マーケティングのすすめー」（新潮新書）など。

デジタル・家電ライター

コヤマタカヒロさん

調理家電やデジタルガジェットのほか、生活家電、季節家電にも精通するなど、広い守備範囲を持つ。家電のテスト＆撮影のためのスタジオ「コヤマキッチン」や「家電総合研究所」を運営する。

家電ライター

田中真紀子さん

家電に関する記事の執筆や監修を年間300本以上こなすほか、TVやラジオへの出演、セミナー講師など幅広く活躍する家電専門家。製品を実際に使い、魅力や取り入れ方を発信する。

家電専門YouTuber

シャチパンさん

大手メーカーに15年以上勤務する現役エンジニア。専門知識と実務経験を活かしチャンネルを通じて幅広い世代に家電の魅力を伝える。「楽しく、わかりやすく、役立つ」をモットーに活動中。趣味はゲームと釣り。

「GoodsPress」編集長

中山剛介

家電、ガジェット、生活用品、あらゆる最新モノとそこに込められた技術が好きです。この1年、実際に見て、触って、試したモノを厳選して審査しましたが、本当に悩みました…。

【大賞】

■スチーム式の安心感と静音設計で寝室にぴったり

象印マホービン

「STAN. スチーム式 加湿器 EE-FA50」（3万3000円）

加熱式は音が気になる時もありますが、この製品は静かなので寝室にもぴったり。ワンタッチ操作で快適な湿度をキープします。お部屋に馴染み、使いやすさも嬉しい1台です（石井さん） パワフルかつメンテナンスが楽なスチーム式加湿器で、帰宅したらすぐに快適な湿度に部屋を保ちたいという人には最適。STAN.シリーズは、静音性の高さも際立っています（小口さん） 小さな子どもがいるので、転倒湯もれ防止構造など安全設計なのはポイント。部屋に馴染む落ち着いたデザインが好き（読者投票 P.N.ポン太さん）

湯沸音や運転音を抑える静音設計と手入れのしやすさが特徴のスチーム式加湿器。2つのセンサーで快適な湿度を自動コントロールする。「2025年グッドデザイン賞」も受賞した。

▲電源のアイコンをタッチすると操作キーが浮かび上がる透過式のタッチパネル。消灯モードは表示が最小限になる

【ヒーリング賞】

■快適な湿度に加え粋な演出で心も潤う

バルミューダ

「Rain AHM01JP」（6万9300円）

面白いのが超高性能ディスプレイを採用したこと。水を注ぐと金魚が泳いだり、水滴が落ちるようなビジュアルが描かれ、サウンドや光でも空間を演出してくれます（コヤマさん）

気化式加湿器Rainの新モデル。高精細ディスプレイを新たに採用し、音と映像、光の演出を楽しめる。2つのフィルターと銀イオンカートリッジにより清潔で快適な加湿が保たれる。

▲室温や湿度、タンク容量など必要な情報はすべて、本体上部の高精細LCDディスプレイに表示される

【ハイブリッド賞】

■静かで省エネながら広い部屋を短時間で加湿

ダイニチ

「ハイブリッド式加湿器 HD-RXT725」（実勢価格：3万3880円前後）

ハイブリッド式ならではの最小音13dBという静音設計に加え、ターボ運転で素早く加湿。使い捨てトレイカバーが、お手入れのストレスを大幅軽減させます（シャチパンさん）

送風の気化式と、ヒーターで加湿をアシストする温風気化式を組み合わせたハイブリッド式なので、部屋全体を素早く加湿する。エコモータ搭載で、電気代の節約にもつながる。

▲見やすい操作パネル。湿度設定は50、55、60、65、70％。運転モードもシーンに合わせて、標準、静音、eco、のど・肌から選べる

