犬が飼い主に伝えたい『感謝の気持ち』５選

犬は「嬉しい」「楽しい」「安心できる」という気持ちが感謝につながると考えられています。では、具体的にどのようなことで感謝の気持ちを抱いているのでしょうか。ここでは、犬が飼い主に伝えたい『感謝の気持ち』を紹介します。

1.「遊んでくれてありがとう」

愛犬と遊んでいるとき、顔や手をぺろぺろと舐めてくる事はありませんか。または、笑顔でこちらをじっと見つめてくる様子を見たことがある飼い主さんも多いでしょう。

このように、犬は遊んでくれている飼い主に対して「楽しい」「嬉しい」という気持ちを覚え、「遊んでくれてありがとう」と感謝の気持ちを持っていると考えられています。

2.「美味しいご飯をくれてありがとう」

犬にとって「食べる」という行為は自分の生命を繋ぐ重要な日課です。そのため、毎日美味しいご飯を十分に与えてくれる飼い主に対して、無条件に「ありがとう」「あなたのおかげでお腹いっぱいになれています」と感謝を抱いている犬は多いといいます。

3.「安心できる環境をありがとう」

犬にとって安心できる環境とは、危険に対して警戒することなく体を休めたり、安全に生きながらえることを指します。

何も不安に思うことなくリラックスして過ごせる環境を整えてくれている飼い主さんに対して、犬たちは「こんなに素敵な環境で過ごせるなんて！」「いつもありがとう」と密かに感謝の気持ちを抱いているのだそうです。

4.「たっぷり甘えさせてくれてありがとう」

愛犬から近寄ってきたとき、「おいで」と優しく声をかけてスキンシップを取ったり、マッサージしてあげたりする人は多いでしょう。

実は、たっぷり甘えられている状況に「安心感」「嬉しさ」を犬たちが感じているため、「いつも甘えさせてくれてありがとう」「愛情を注いでくれてありがとう」と感謝の気持ちを抱いていることも。

5.「気持ちを汲み取ってくれてありがとう」

愛犬の行動や仕草、表情、態度などから、気持ちを汲み取って対応する飼い主さんは多いでしょう。一緒に暮らしている時間が長くなればなるほど、愛犬の変化や行動の意味に気づくようになります。

このようにボディランゲージから愛犬の気持ちや要望を汲み取り、適切に対応してくれる飼い主さんに対して「頼りになる」「安心できる」という気持ちから感謝を伝えている犬たちも多くいるようです。

犬が「ありがとう」を言っているサイン

犬が飼い主に「ありがとう」と言っているとき、どのような仕草や行動をみせているのでしょうか。

顔や手をぺろぺろと舐める 柔らかい笑顔のような表情で見つめる 「ふぅー」とリラックスした様子でため息をつく 顔を擦り付けてきたり鼻をトンと当ててくる しっぽを少し高い位置で左右に大きく振る

上記のような仕草や行動をみせているときは、飼い主に対してポジティブな感情を抱いています。したがって、「ありがとう」「嬉しいよ」と感謝の気持ちを抱いていることが多いでしょう。

犬に伝わるように愛情を与える方法

愛犬から感謝の気持ちを受け取るばかりではなく、飼い主さん側からも犬に伝わるように愛情を伝えたいですよね。飼い主が犬に伝わるように愛情を与える方法として、以下の行動が効果的です。

リラックスしているときに優しく毛の流れに沿って撫でる 「ありがとう」「大好き」と穏やかな口調で伝える 散歩中や遊んでいるときにアイコンタクトを積極的に向ける お世話するときに優しく声をかける 安心してくつろげるような環境や雰囲気を作る ボディランゲージを覚えて愛犬の気持ちを汲み取る

上記の方法を日常に取り入れて、愛犬に「大好きだよ」と伝わりやすいように愛情を注ぎましょう。

まとめ

いかがでしたか。犬が飼い主に感謝の気持ちを伝えたいときは、紹介したような行動や仕草をみせています。状況によって伝えたい感謝の気持ちは異なるので、状況や行動から感謝の気持ちを汲み取り、飼い主からも愛情を伝えてあげてくださいね。