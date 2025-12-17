全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・奥沢のイタリア料理店『アンリーヴル』です。

種類豊富なパスタの中でもキラリと光るいぶし銀

かつて高校球児だった店主の井上浩二さん。白球の次に夢中になったのはコーヒーだった。生豆を仕入れ自家焙煎するその味はたいそう評判を呼ぶことに。

店の成長と共に料理にも手を広げ、今じゃ生地から作るピッツァに肉や魚介のメイン、コースまで用意している。

もちろんパスタも数多くあり、アラビアータやカルボナーラといったスター選手の中でもキラリと光る6番ショート的いぶし銀が、「高菜とひき肉のパスタ」だ。

高菜とひき肉のパスタ1150円（夜は1250円）

『アンリーヴル』高菜とひき肉のパスタ 1150円（夜は1250円） 先に長ねぎとニンニクを炒めて香りを引き出し、そこに高菜や豚挽き肉、そしてダシの旨みとコクが絡み合う

和風ダシをベースに具材は高菜漬けと豚の赤身部位のミンチ。ソースたっぷりの熱々に挑めば、複雑な旨みとコクからニンニクのやんちゃな香りが膨らんで、塩味ベースのあっさりなのに後をひく。

食後はもちろん自慢のコーヒーを。香り高くまろやかな苦味が舌を優しく包んでくれる。

『アンリーヴル』店主 井上浩二さん

店主：井上浩二さん「24時間かけた水出しコーヒー『ダッチ』もぜひお試しを」

『アンリーヴル』

奥沢『アンリーヴル』

［店名］『アンリーヴル』

［住所］東京都世田谷区奥沢2-10-7

［電話］03-3725-9145

［営業時間］11時半〜15時、17時〜22時

［休日］月・第3火

［交通］東急目黒線奥沢駅から徒歩1分









