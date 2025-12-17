山形県河北町で、「イタリア野菜の王様」と呼ばれる冬野菜の出荷が最盛期を迎えています。

【写真を見る】「イタリア野菜の王様」の出荷が最盛期！ 「トレヴィーゾ・タルディーヴォ」の楽しみ方は？（山形・河北町）

赤紫色の葉に…、ちょっと不思議な形が特徴。

イタリア野菜の王様とも呼ばれる「トレヴィーゾ・タルディーヴォ」です。

「かほくイタリア野菜研究会」では、河北町で新たな特産品をつくろうと１０年以上前からこの野菜を栽培しています。

近年は輸送費の高騰などの影響でイタリアから輸入するよりも安く入手できることから、河北町のイタリア野菜は首都圏を中心に注目されているといいます。

この野菜は寒さに強いのも特徴の１つです。

収穫できるのは霜が降りるころ。その後、２週間ほど水の中に浸すことで苦味を和らげ、生でも食べることができるようになります。

■食べ方は？

佐藤友美アナウンサー「シャキシャキしている。ちょっと甘い、美味しい。赤い葉の方はちょっとほろ苦いんですけれど、下にいくと若干甘さが出ますね」

今年は寒くなるのが早かったことから、一株一株は小さいものの色鮮やかな見た目に仕上がったということです。

かほくイタリア野菜研究会 牧野聡さん「イタリア野菜といってもそんなに敷居は高くないのでみそマヨネーズとか簡単な食べ方で素材の味を楽しんでもらいたい」

■イタリア野菜を気軽に！

そんなイタリア野菜を気軽に楽しめる施設が河北町にあります。

このホテルでは、河北町産のイタリア野菜を使った朝食を提供しています。

Ｂ＆Ｖ 山本美里さん「ここでは身近にシンプルな味付けで野菜そのものの味を楽しんでもらえる。野菜本来の甘みや苦みを楽しんでもらいたい」

河北町で栽培された「トレヴィーゾ・タルディーヴォ」の出荷は来年２月まで続き、東京の百貨店や河北町の産直、県内のスーパーなどでも販売されるということです。