北斗晶、迷っているふるさと納税の返礼品「優柔不断で決められなくて」

タレントの北斗晶が16日に自身のアメブロを更新。ふるさと納税の返礼品に悩んでいることを明かし、おすすめを読者に問いかけた。

この日、北斗は「ただいまふるさと納税を見始めたら優柔不断で決められなくてね〜」と切り出し「やっぱり消耗品を選ぶ事が多くて」とコメント。「ティシュ キッチンペーパー」「トイレットペーパー」などの日用品や「醤油 味噌 みりん」といった調味料のなどの候補を明かした。

続けて、他の候補については「お肉や魚も頼みたいけど冷凍庫に入るスペースがなかったり届く時期が重なっちゃうとね〜困る」と悩みを吐露。「温泉とか旅行関係もいいけどガンっと金額が上がるので」と述べ「何かいいもの、おすすめのものがあったら是非教えてください」と読者に呼びかけた。

また、近況については「昨日の夜は、なんだか寒くて流石に暖房を点けました」「乾燥も凄いしね〜外もカラカラです」とつづり「結果、朝からくしゃみと鼻水がダラダラ」と体調が優れないことを告白。生放送前にニンニク注射を打ってもらったことを報告し「今年もあとひと踏ん張り頑張って乗り越えます！！」と意気込んだ。

最後に「風邪にインフルエンザにとまだまだ嫌なものが流行ってますが元気に年越しを迎えられるようにしたいですね。皆さんもお気をつけ下さいね」とつづり、ブログを締めくくった。