塩貝健人が公式戦3戦連発の2ゴール！ NECの国内杯2回戦突破に貢献
NECに所属するFW塩貝健人が公式戦3試合連続ゴールを記録した。
KNVBカップ2回戦が16日に行われ、NECはAFCアムステルダム（3部）と対戦。塩貝とMF佐野航大が先発出場したほか、FW小川航基がベンチスタートとなった一戦は、2分にロベルト・ゴンサレスが先制点を挙げたものの、26分に追いつかれて前半を折り返した。
そして、1−1のままで迎えた82分に塩貝が勝ち越しゴールを挙げると、85分には塩貝がダメ押しゴールを決め、3−1でNECが勝利を収めた。塩貝と佐野はともにフル出場で勝利に貢献。小川に出場機会はなかった。
なお、リーグ戦ではここまで11試合に出場しているものの、先発出場は1試合にとどまっている塩貝だが、そんな中で7ゴールを記録しており、2試合連続で得点を記録していた。そうして迎えたカップ戦での先発出場の機会だったが、2得点を挙げたことで、今季の公式戦得点数を「9」に伸ばすことに成功している。
【動画】塩貝健人が公式戦3試合連続ゴールを記録！
