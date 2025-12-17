長期休みに行きたい「徳島県の穴場秘境」ランキング！ 2位「祖谷渓」を抑えた1位は？【2025年調査】
年末年始の長期休みは、人混みを避けてゆったりと過ごしたいもの。喧騒（けんそう）から離れた場所で、静かに自分だけの特別な時間を見つけられる秘境が注目を集めています。
All About ニュース編集部は12月8〜9日、全国10〜60代の男女250人を対象に「長期休みに行きたい穴場秘境」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、長期休みに行きたい「徳島県の穴場秘境」を紹介します！
回答者からは「近くに温泉もあり自然が豊かでパワーがもらえそう」（20代女性／北海道）、「断崖絶壁と深い渓谷の景色がとても迫力があり、日常では見られない大自然を体感できそうだと思ったから。秘境という言葉がぴったりの場所で、静かに自然の音を聞きながらゆっくり過ごしてみたいと感じたため」（30代女性／秋田県）、「一度訪れたことがありますが、山深くとても秘境めいたところだったので」（40代女性／兵庫県）などのコメントがありました。
回答者のコメントを見ると「アクセスは険しく、公共交通機関では行きづらいため、時間に余裕のある旅でこそ訪れる価値があるので」（50代男性／広島県）、「深い山間に残る原始的な橋で秘境感が強く、静かな自然の中で非日常の体験ができるため」（20代女性／長崎県）、「観光客が多い『祖谷のかずら橋』と違い、こちらは“本物の秘境”。二本のかずら橋を渡りながら、深い森の中で静寂を感じられます！」（20代男性／福井県）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
