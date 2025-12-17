「競い合っているのはわかっているけど…」フリーマンが一塁で相手選手に話しかける理由「子供の遊びみたいなものさ」

フリーマンが一塁で相手選手に話しかける理由を明かした(C)Getty Images

ドジャースのフレディ・フリーマンが、一塁の守備で対戦相手の選手に話しかける理由を明かしている。

ドジャース専門メディア『Dodgers Nation』は「ドジャースの一塁手フリーマンは、メジャーリーグでヒットを打つことがどれほど難しいかを理解している。9度のオールスター選出を誇る彼は、16年のキャリアで自身も2400本以上のヒットを記録しており、相手選手が出塁した際には必ず称賛の意を表す。フリーマンは、相手選手が一塁に到達した後、そのスイングを褒めたり、ヒットを祝福したりしながら、笑顔を向けている姿がよく見られる」と伝えている。

フリーマンは「『いいスイングだったね』と、私がすべての選手に言うのを、うちの投手陣はたぶん好まないでしょうね」と語った上で、「でも、それが僕のやり方なんだ。陽気で楽天的な人間だから。僕たちはゲームをしている。子どもの遊びみたいなものさ。シーズンの忙しさとか、そういうものに追われていると、そういうことを忘れてしまうこともある。だから、僕はいつも、誰かの気を紛らわせられるような瞬間を探して、まずは話しかけるようにしているんだ」と、ポッドキャスト番組「6−1−1」で理由を明かしている。

その中でも、フリーマンが一番嬉しい瞬間だと感じるのは「メジャーリーグデビューを果たした選手が初ヒットを打ったときに、『おめでとう』と言えることなんだ」と説明している。