満足度が高かった「2025年秋ドラマ」ランキング！ 『ザ・ロイヤルファミリー』を抑えた1位は？
All About ニュース編集部は12月4日、全国の10〜60代の男女300人を対象に「2025年の秋ドラマ」に関するアンケート調査を実施しました。
2025年は、秋ドラマとしてさまざまなジャンルの作品が放送されています。最終回を迎えたドラマも多く、皆さんはどの作品に満足したのでしょうか？ そこで、この記事では「満足度が高かった2025年秋ドラマ」ランキングの結果をお届けします。
【9位までの全ランキング結果を見る】
2位は『ザ・ロイヤルファミリー』（TBS系）です。日曜劇場枠で放送されたドラマで、早見和真さんの小説が原作となっています。常に高視聴率を記録していたドラマで、12月14日には最終回拡大SPを放送。人間と競走馬の20年にわたる壮大な物語がついに完結し、大きな話題を集めました。
同作は、妻夫木聡さんが主演を務め、競馬に魅了される栗須栄治を担当。佐藤浩市さん、目黒蓮さん、松本若菜さんと実力派の俳優が勢ぞろいし、競馬の世界を舞台に夢を追い続けた大人たちの姿が描かれました。JRAが全面協力して実際の競馬場で撮影された迫力ある映像も人気となり、多くの視聴者を感動させたドラマです。
回答者からは、「競馬を舞台とした背景がよく、人間ドラマで毎回予想外の展開がおもしろい」（60代男性／東京都）、「脚本、役者の演技、圧巻の競馬シーンとすべて最高」（40代女性／兵庫県）、「普段は見ることのできない競馬界の裏側を垣間見ることができた」（50代男性／大阪府）などの意見が寄せられました。
1位は『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（TBS系）です。谷口菜津子さんの同名漫画が原作で、夏帆さんと竹内涼真さんがダブル主演を務め、12月9日に最終回が放送されました。
夏帆さんが演じたのは、ハイスペックな男性と結婚することを目標としていた山岸鮎美。そして、竹内さんが演じた海老原勝男は、亭主関白思考の持ち主で、彼女である鮎美にモラハラ発言を繰り返す主人公でした。2人が破局したことで新しい自分を見つけ、料理を通じて人間として成長する姿が描かれた作品です。
SNSを中心にブームを巻き起こし、「TVer」「TBS FREE」の無料配信再生数がTBSドラマとして歴代1位を記録。多くの視聴者をとりこにしたドラマとなりました。
回答者からは、「主人公・勝男の“時代錯誤な価値観”が次々と打ち砕かれていく展開が痛快で、毎週楽しみにしていました」（40代女性／滋賀県）、「このドラマで世の化石男子が目覚めて欲しいから」（20代女性／大阪府）、「大分がたまに舞台になり大分弁が親近感があり内容もすべておもしろい」（50代男性／大分県）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)
2025年は、秋ドラマとしてさまざまなジャンルの作品が放送されています。最終回を迎えたドラマも多く、皆さんはどの作品に満足したのでしょうか？ そこで、この記事では「満足度が高かった2025年秋ドラマ」ランキングの結果をお届けします。
2位：『ザ・ロイヤルファミリー』（TBS系）／42票
2位は『ザ・ロイヤルファミリー』（TBS系）です。日曜劇場枠で放送されたドラマで、早見和真さんの小説が原作となっています。常に高視聴率を記録していたドラマで、12月14日には最終回拡大SPを放送。人間と競走馬の20年にわたる壮大な物語がついに完結し、大きな話題を集めました。
同作は、妻夫木聡さんが主演を務め、競馬に魅了される栗須栄治を担当。佐藤浩市さん、目黒蓮さん、松本若菜さんと実力派の俳優が勢ぞろいし、競馬の世界を舞台に夢を追い続けた大人たちの姿が描かれました。JRAが全面協力して実際の競馬場で撮影された迫力ある映像も人気となり、多くの視聴者を感動させたドラマです。
回答者からは、「競馬を舞台とした背景がよく、人間ドラマで毎回予想外の展開がおもしろい」（60代男性／東京都）、「脚本、役者の演技、圧巻の競馬シーンとすべて最高」（40代女性／兵庫県）、「普段は見ることのできない競馬界の裏側を垣間見ることができた」（50代男性／大阪府）などの意見が寄せられました。
1位：『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（TBS系）／125票
1位は『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（TBS系）です。谷口菜津子さんの同名漫画が原作で、夏帆さんと竹内涼真さんがダブル主演を務め、12月9日に最終回が放送されました。
夏帆さんが演じたのは、ハイスペックな男性と結婚することを目標としていた山岸鮎美。そして、竹内さんが演じた海老原勝男は、亭主関白思考の持ち主で、彼女である鮎美にモラハラ発言を繰り返す主人公でした。2人が破局したことで新しい自分を見つけ、料理を通じて人間として成長する姿が描かれた作品です。
SNSを中心にブームを巻き起こし、「TVer」「TBS FREE」の無料配信再生数がTBSドラマとして歴代1位を記録。多くの視聴者をとりこにしたドラマとなりました。
回答者からは、「主人公・勝男の“時代錯誤な価値観”が次々と打ち砕かれていく展開が痛快で、毎週楽しみにしていました」（40代女性／滋賀県）、「このドラマで世の化石男子が目覚めて欲しいから」（20代女性／大阪府）、「大分がたまに舞台になり大分弁が親近感があり内容もすべておもしろい」（50代男性／大分県）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)