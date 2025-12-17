アシックスジャパンは、大阪・グランフロント大阪に直営店「ASICS GRAND FRONT OSAKA（アシックスグランフロント大阪）」を、12月27日にリニューアルオープンする。

同ストアは、2013年4月に国内4店舗目、西日本初の直営店「アシックスストア大阪」としてオープンした。また、今年6月から10月には、ブランド・スローガン「Sound Mind，Sound Body（サウンドマインドサウンドボディ）」を体現する体験型アクティビティ「DISCOVER．by ASICS（ディスカバーバイアシックス）」を期間限定で展開し、多くの人々に体験してもらった。

新しくなった「ASICS GRAND FRONT OSAKA」は、ランニング、テニス、バスケットボール用品に加え、「ASICS SportStyle（アシックススポーツスタイル）」のスニーカーなどを拡充し、さまざまな消費者に来店してもらえる店舗をめざす。

売場には、実際に走って履き心地を確認することができる、約20mの試し履きトラックを新設し、歩行だけでは分からない、走行時のフィット感やクッション性、グリップ力を実感できるようにしている。また、消費者の足形を計測する「ASICS FOOT ID 3D（アシックスフットアイディスリーディー）」のサービスも提供する。4台のカメラで一度に両足を撮影し、足長、足高、アーチ高、足囲、かかと幅の5つの項目を約15秒で計測できる。事前予約は不要で、無料で測定できる。これらの体験を通じて、より納得感のある靴選びを実現する。



「ASICS RUNNING LAB」の様子

さらに、「ASICS CONCIERGE SERVICE（アシックスコンシェルジュサービス）」による相談サービス（有料・要予約）や、専門スタッフによる「ASICS RUNNING LAB（アシックスランニングラボ）」での測定・分析（有料・要予約）も利用できる。

ランニングのスペシャリストが、楽しく健康的にランニングを続けられるように、さまざまなランナーの悩みやライフスタイルなどに合わせた商品選びを、特別な空間でトータルサポートする。初心者から上級者ランナーまで寄り添う、パーソナル接客サービスとなっている（1回3300円：税込）。

専門機器を使用してランニングの総合的な能力を計測できるサービスで、同ストアではランニングフォーム測定（フル測定2万1400円、フォームのみ測定5090円、AT測定（フル測定経験者限定）8150円：すべて税込）が行える。スポーツ工学に関する知見と技術を生かし、ランナーの特徴を科学的にとらえ、パフォーマンス向上の指針を提案し、「めざすランナー」へのランニング能力向上をサポートする。





店舗面積は約548平方メートルで、ホワイトやシルバーを基調に、人工大理石調の床や、木の什器を取り入れるなど、製品とサービスを物理的な空間の中に統合することを目的としたシームレスなデザインにしている。

ランニングでは、東京2025世界陸上競技選手権大会でトップアスリートの足元を支えた「METASPEED（メタスピード）」シリーズのほか、最新モデル「MAGIC SPEED 5（マジックスピード5）」などが含まれる、日本で100年以上の歴史をもつ駅伝にリスペクトを込めたランニングシューズコレクション「EKIDEN Pack（エキデンパック）」9品番をはじめ、多彩なアイテムを展開する。





「ASICS SportStyle」は、スポーツテクノロジーをライフスタイルへ提案するアシックスブランドのカテゴリー。スポーツシューズに採用している機能性を取り入れながら、過去のスタイルを現代のデザインにアップデートすることで、国内のみならず、海外の著名人にも多く着用いただくなど人気となっている。今回は、2014年に発売したクッション性に優れたランニングシューズを快適なライフスタイルシューズとして再登場させた「GELCUMULUS 16（ゲルキュムラス16）」、欧米など海外でも話題となっている「GEL−KAYANO 14（ゲルカヤノ14）」や「GEL−NIMBUS 10.1（ゲルニンバス10.1）」などの人気商品を中心に展開する。

また、バスケットボールでは、12月19日発売の、アシックスと契約を結ぶ河村勇輝選手と共同開発したシューズ「SWIFTACE YUKI（スウィフトエースユウキ）」を展開する。

アシックスは、「健全な身体に健全な精神があれかし（Anima Sana In Corpore Sano）」を創業哲学に掲げ、誰もが一生涯運動・スポーツに関わり心と身体が健康で居続けられる世界の実現をめざしている。創業哲学を表すブランド・スローガン「Sound Mind, Sound Body」には、身体を動かすことが心にも良い影響をもたらすと考え、身体を動かすことをより身近に感じてもらい、人々の日常生活が心身ともにより健康で充実したものになるようにとの願いが込められている。「ASICS GRAND FRONT OSAKA」では、多くの人に愛されるストアとして、さまざまな取り組みを今後も行っていく予定。

［店舗概要］

名称：ASICS GRAND FRONT OSAKA（アシックスグランフロント大阪）

所在地：大阪府大阪市北区大深町3−1 グランフロント大阪ナレッジキャピタル 3F

電話番号：0120−068−806

取扱品目：「アシックス」ブランドのランニング用、トレーニング用のシューズ、ウエア、バッグ、アクセサリーなど

テニス用、バスケットボール用のシューズ、ウエア

「アシックススポーツスタイル」カテゴリーのシューズ、ウエア

キッズ用のシューズ

店舗面積：約548平方メートル（約166坪）

営業開始日：12月27日（土）

営業時間：11:00〜19:00

定休日：不定休

