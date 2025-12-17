ホテル インターコンチネンタル 東京ベイは、来年1月1日から、ニューヨークラウンジとハドソンラウンジにおいて、ラグジュアリーなタワーバーガーを期間限定で提供する。豪華なオマール海老やビーフパテを取り入れ、高さ約30cmの圧倒的存在感を放つゴージャスな逸品となっている。

上から、オニオンリング、オマール海老の濃厚な旨み、白身魚の軽やかなフリット、レタス、トレヴィスを重ね、香ばしいからしバターを忍ばせた。バンズは贅沢に2個分を使用し、4枚のベーコンを加えることで、食べ進めるほど満足感が広がる構成に仕上げている。さらに、オニオン、トマト、チェダーチーズを添えたジューシーなビーフパテ2枚分が重厚感を引きだし、仕上げは和風ドレッシングで全体をまとめ、バランスよくさっぱりと食べられる。付け合わせには、フライドポテトやピクルスの他、サルサソース、シャリアピンソース、タルタルソースを用意した。好みに合わせた味の変化が魅力的な逸品となっている。



「ゴージャスタワーバーガー」

シェフの感性と技が込められた、夢のようなスペシャルバーガーを、寛ぎのラウンジ空間でぜひ堪能してほしい考え。

［提供概要］

期間：2026年1月1日（木）〜2月28日（土）

提供場所・時間：

ニューヨークラウンジByインターコンチネンタル 東京ベイ：11:30〜20:00 L.O.

ハドソンラウンジ：11:30〜20:30 L.O.

料金：消費税込み、サービス料別

ゴージャスタワーバーガー：7500円

予約・問い合わせ：03−5404−2222（代表）

ホテル インターコンチネンタル 東京ベイ＝https://www.interconti-tokyo.com