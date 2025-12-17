カゴメは、「野菜生活100」ブランドから、北海道産の旬のにんじんを使用した冬限定「野菜生活100 北海道産旬にんじんmix」を来年1月27日から、数量限定で発売する（在庫がなくなり次第、販売終了）。

「野菜生活100」は1995年の発売以来、にんじんを中心とした野菜を使用し、手軽に、おいしく楽しめる野菜飲料として、多くの人に親しまれている。同社調べ（調査名：野菜生活ロイヤルユーザー調査、調査時期：2025年1月31日〜2月7日、調査対象：全国の男女448 名（15〜69歳）、調査手法：インターネットリサーチ）では、「野菜生活100」をよく飲んでいる消費者ほど、同社の野菜へのこだわりや取り組みに共感している傾向が見られる。また、安心・安全への意識の高まりや、国産原料への信頼感から、国産野菜を使用した商品のニーズは根強く、多くの消費者に支持され続けている。今回、こうした消費者の期待に応えるため、産地や加工業者様と協力し、北海道産にんじんを使用した数量限定商品（果実は一部海外産原料も使用している）を届けられることになった。

今回発売する「野菜生活100 北海道産旬にんじんmix」は、北海道の豊かな大地で真心を込めて育てられたにんじんを使用している。ミルキーな甘さが特徴のにんじんにネーブルオレンジなどの果実を組み合わせることで、濃厚でやさしい甘みが楽しめる野菜・果実ミックスジュース。1食分の野菜（厚労省推進・健康日本21の目標値（1日350g）の約1／3である野菜120g分。野菜の全成分を含むものではない）を使用し、β−カロテンやビタミンCを含んでいるため、手軽に野菜を摂取できる。

カゴメは創業以来、「畑は第一の工場」というものづくりの思想のもと、自然の恵みを活かしたものづくりを大切にしてきた。これからも、野菜に関する知見やものづくりのこだわりを通じて、農業振興に貢献していくとともに、畑の恵みやそのおいしさを人々に届けていく考え。

［小売価格］

720ml（PET）：400円前後

200ml（紙容器）：155円前後

（すべて税込）

［発売日］2026年1月27日（火）

カゴメ＝https://www.kagome.co.jp