

「ヱビス クリエイティブブリュー 澄深し」（350ml缶／500ml缶）

サッポロビールは、ヱビスブランドの「CREATIVE BREW」第11弾商品である「ヱビス クリエイティブブリュー 澄深し（すみふかし）」の缶商品（350ml缶）を来年2月17日に期間限定で、缶商品（500ml缶）と樽商品（樽商品はYEBISU BAR、TAPS BY YEBISU、九州日田工場、恵比寿エリア（「ヱビスビールに合う逸品グランプリ」参加店舗）で取り扱う予定）を同日に数量限定で発売する。

「CREATIVE BREW」は、ヱビスで135年培ってきた技術と知見を活かしながらこれまでのビールの概念にとらわれない新たなビールのおいしさや楽しさに挑戦していくヱビスブランドの独創的なラインとなる。

「CREATIVE BREW」の第11弾となる同商品は、今年2月にYEBISU BREWERY TOKYOで販売した漫画家荒木飛呂彦氏命名の「受け継ぐ者」の知見を活かし開発された。

ドイツの伝統的な製法とドイツで生まれた新旧のホップ品種を組み合わせ、こだわりのヱビス酵母を使用することによって正統派のおいしさがありながら新たな味わいを実現した。パッケージは伝統の製法と新・旧のホップが交わり、新しい味わいが生み出される様を視覚的に表現した。

135年の歴史を持つヱビスは、ビールの可能性をさらに追求し続け、これからも消費者の心を満たし、前に進む意欲を高めていくことで、世の中に前向きな変化をもたらせるよう挑戦を続けていく。

「澄深し」はYEBISU BREWERY TOKYOで発売した、荒木飛呂彦氏命名の「受け継ぐ者」で挑戦した、歴史ある品種と新品種の魅力の融合というコンセプトを受け継いだヱビス。「受け継ぐ者」で採用したホップのうち、ドイツ最古の品種の一つである「ハラタウミッテルフリュー」および新品種である「アコヤ」をそれぞれ一部使用し、気品のある香りを、季節にふさわしい澄みわたる味わいとともに届ける。

中味特長は、ドイツ最古のホップ「ハラタウミッテルフリュー」とドイツで新たに生まれたホップ「アコヤ」、ヱビスビールが誇る「ハラタウトラディション」をそれぞれ一部使用した。ドイツの伝統的な製法によって引き出された研ぎ澄まされた麦のうまみと、「ヱビス酵母」により醸し出されるふくよかなコクと余韻が楽しめる。



サッポロビール Chief Experience Brewer Brewerの有友亮太氏

「ヱビスCREATIVE BREW」は、ヱビスで135年培ってきた技術と知見を活かしながらこれまでのビールの概念にとらわれない新たなビールのおいしさや楽しさに挑戦するヱビスブランドの独創的なライン。「CREATIVE BREW」の商品開発を担うのは、昨年4月に開業した「YEBISU BREWERY TOKYO」で醸造を担当する醸造家の有友亮太氏。Brewmaster（ブリューマスター）ならではの感性や現代の製法や技術を取り入れながら、消費者に驚きを届け、新たな幸せ時間を創造していくことを目指し、ヱビスならではの上質なおいしさ、そして、独創的な商品を提案していく。

［小売価格］

350ml缶：269円

500ml缶：356円

（すべて税別）

［発売日］2026年2月17日（火）

※350ml缶は期間限定発売、500ml缶は数量限定発売予定

