元NMB48・白間美瑠、ビキニ姿で八丈島を満喫 美スタイル輝く夏の思い出オフショットに反響「めっちゃ美しい」「楽しそう」
元NMB48でタレントの白間美瑠（28）が17日までに、自身のインスタグラムを更新。八丈島での滞在中に撮影したオフショットを2回にわたり公開し、自然と食を満喫する姿に反響が集まっている。
【写真】「めっちゃ美しい」「楽しそう」ビキニ姿で八丈島を満喫する白間美瑠 ※15枚目以降
最初の投稿では、船に乗って沖へ出る姿や、カンパチ釣りに挑戦する様子、美スタイルまぶしいビキニ姿や八丈太鼓を力強く打ち鳴らすカットなどを披露。自然や文化を全身で楽しむアクティブな一面が伝わる内容となっている。
続く投稿では一転、チェック柄のワンピース姿で島内での撮影の様子や、かき氷を食べるシーンなど、旅の合間のリラックスしたオフショットを公開。屋内での落ち着いた表情や、自然体なしぐさが並び、八丈島での穏やかな時間を切り取った内容となっている。
コメント欄には、「写真全部可愛い！」「めっちゃ美しい」「ナイスフィッシュ！」「楽しそう」「めっちゃ満喫してるの伝わって最高やん」「今年の夏は満喫出来たみたいだね」などと、さまざまな反響が寄せられた。
