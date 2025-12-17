»ÔÀîÀ÷¸ÞÏº¡¢¹ÓÌÚÈô±©¡¢»³Ãæ½ÀÂÀÏ¯¤éºÍÇ½Ë¤«¤ÊÇÐÍ¥¤¿¤Á¤¬Èþ¤·¤¯¤â¤ª¤¾¤Þ¤·¤¤"É¸ËÜ"¤Ë...À¾Åç½¨½Ó¤¬ÀÅ¤«¤Ê¤ë¶¸µ¤¤ò¸«¤»¤ë¾×·âºî¡Ö¿Í´ÖÉ¸ËÜ¡×
¡Ö¹ðÇò¡×(2010Ç¯)¡¢¡ÖÊìÀ¡×(2022Ç¯)¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î¾®Àâ¤¬±ÇÁü²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¿"¥¤¥ä¥ß¥¹¤Î½÷²¦"¤³¤ÈÌ«¤«¤Ê¤¨¤¬¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë¥¤¥ä¤ÊÊª¸ì¡×¤È¼«¤é¸ì¤ëÆ±Ì¾¾®Àâ¤ò¼Â¼Ì¥É¥é¥Þ²½¤·¤¿¡Ö¿Í´ÖÉ¸ËÜ¡×(12·î19Æü(¶â)¤«¤éPrime Video¤ÇÁ´5ÏÃ°ìµóÇÛ¿®)¡£
"¿Æ¤Î»Ò»¦¤·"¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë¾×·âºî¤Î¼Â¼Ì²½¤À¤±¤ËÀ½ºîÈ¯É½»þ¤«¤éÈ¿¶Á¤ò½¸¤á¡¢¿Æ»ÒÌò¤Ç¶¦±é¤¹¤ëÀ¾Åç½¨½Ó¤È»ÔÀîÀ÷¸ÞÏº¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢»³Ãæ½ÀÂÀÏ¯(M!LK)¤é½Ü¤ÊÇÐÍ¥¤¿¤Á¤Ê¤É¡¢ÀäÌ¯¤Ê¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¤â´üÂÔ´¶¤òÊç¤é¤»¤Æ¤¤¿¡£
Ì¾¾¢¡¦×¢ÌÚÎ´°ì´ÆÆÄ¤¬¡ÖÊìÀ¡×°ÊÍè¡¢Ì«ºîÉÊ¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¡Ö¿Í´ÖÉ¸ËÜ¡×¤Ï¡¢À¹²Æ¤Î»³Ãæ¡¢¥¢¥¯¥ê¥ë¥±¡¼¥¹¤Ë¾þ¤é¤ì¤¿6¿Í¤ÎÈþ¾¯Ç¯¤¿¤Á¤Î°äÂÎ¡¢"¿Í´ÖÉ¸ËÜ"¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¤È¤³¤í¤«¤éËë¤ò³«¤±¤ë¡£
À¤´Ö¤ò¿ÌÙþ¤µ¤»¤ë»ö·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¿Í´ÖÉ¸ËÜ¤Ï»ä¤ÎºîÉÊ¤Ç¤¹¡×¤È¼«¼ó¤·¤¿Ä³¸¦µæ¤Î¸¢°Ò¤Ç¤¢¤ëÂç³Ø¶µ¼ø¡¦ºç»ËÏ¯(À¾Åç)¤Ï¡¢¤Ê¤¼Â©»Ò¤ò¼ê¤Ë¤«¤±¤ë¤Û¤É¤ÎÈÈ¹Ô¤Ë»ê¤Ã¤¿¤Î¤«...¼è¤êÄ´¤Ù¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢½ù¡¹¤Ë¤½¤Î¶¸µ¤Åª¤Ê°ìÌÌ¤¬Ïª¤ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
ÍÄ¤¤º¢¤«¤éÄ³¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Á¡¢¡Ö¿Í´Ö¤ÎºÇ¤âÈþ¤·¤¤½Ö´Ö¤ò±Ê±ó¤ËÎ±¤á¤ë¡×¤È¤¤¤¦°ì¿´¤Ç¶¸µ¤¤ËÀ÷¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯ºç¤òÀ¾Åç¤ÏÃ¸¡¹¤ÈÉ½¸½¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¡Ö¥¯¥ê¡¼¥Ô¡¼ µ¶¤ê¤ÎÎÙ¿Í¡×(2016Ç¯)¡¢¡Ö¥É¥é¥¤¥Ö¡¦¥Þ¥¤¡¦¥«¡¼¡×(2021Ç¯)¤Ê¤É¡¢²¿¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¶¦´¶À¤ÎÄã¤¤Ìò¤É¤³¤í¤ÇÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¿¤¬¡¢ËÜºî¤Ç¤â"·Ý½Ñ"¤òÍý²ò¤·¤Ê¤¤¼Ô¤Ø¤ÎÎä¾ÐÅª¤Ê´ãº¹¤·¤ä¸ýÄ´¤Ê¤É¡¢²¹ÅÙ´¶¤Ê¤¤Èù¾Ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤é¥µ¥¤¥³¤Ê¿ÍÊª¤ò²ø±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÊý¡¢Éã¤ØÁ´Éý¤Î¿®Íê¤ò´ó¤»¤ëÂ©»Ò¤ËÂÐ¤¹¤ë¾ìÌÌ¤Ç¤ÏÌÜ¤Î±ü¤Þ¤Ç¾Ð¤Ã¤¿Í¥¤·¤¤É½¾ð¤âÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ë¡£¡Ö¤³¤ì¤ÏÂçÊÑ¤Ê»Å»ö¤ò¼õ¤±¤¿¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ºÇ½é¤Î°õ¾Ý¤Ç¤·¤¿¡×¤È¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¸ì¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢»Ò¤ò»¦¤·¤¿¿Æ¤È¤¤¤¦¥·¥ç¥Ã¥¥ó¥°¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¡¢¿¼¤ß¤ò»ý¤Ã¤ÆÉ½¸½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Ê¤¼Â©»Ò¤ò¼ê¤Ë¤«¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¤È¤¤¤¦Êª¸ì¤Î¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢ÁÄÉã¾ù¤ê¤ÎºÍÇ½¤ò»ý¤Ä½ã¿è¤ÊÂ©»Ò¡¦»ê¤ò¡¢½é¤Î¸½Âå·à¥É¥é¥Þ½Ð±é¤È¤Ê¤Ã¤¿²ÎÉñ´ì³¦¤Î¼ã¤¥×¥ê¥ó¥¹¤Ç¤¢¤ë»ÔÀî¤¬¾åÉÊ¤«¤ÄÌµ¼Ùµ¤¤ÊÉ½¾ð¤Ç±é¤¸¤¿¤Û¤«¡¢·Ý½ÑÅª¤ÊºÍÇ½¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¤âÉ¸ËÜ¤È¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦Èþ¾¯Ç¯¤¿¤Á¤â½Ü¤ÊÇÐÍ¥¤¿¤Á¤¬±é¤¸¤¿¡£
·àÃæ¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì¤¬Ä³¤Ë¸«Î©¤Æ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë°Û¤Ê¤ëÀ³Ê¡¢ÆÃÄ§¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Îã¤¨¤ÐÆâ¤Ê¤ë¾ðÇ®¤òÈë¤á¤Ê¤¬¤é¤â¤½¤ì¤òÉ½¤Ë½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤ÊªÀÅ¤«¤ÊÀÖ±©µ±¤Î³ëÆ£¤ò¡¢M!LK¤Î»³Ãæ¤¬»ý¤ÁÁ°¤Î¥¯¡¼¥ë¤Ê¶õµ¤´¶¤ò³è¤«¤·¤ÆÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Æó¸¶¿§¤Î¿§³Ð¤ÇÇò¤È¹õ¤Î¿åËÏ²è¤òÉÁ¤¯ÇòÀ¥Æ©¤ò¡Ö¤¢¤Î¥³¤Ï¤À¤¡¤ì¡©¡×(2024Ç¯)¤Ê¤ÉÏÃÂêºî¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¹ÓÌÚÈô±©¤¬±é¤¸¡¢ÆÈÆÃ¤ÎÀ¤³¦¤ò»ý¤Ä¸ÄÀÇÉ¤òÁ¡ºÙ¤½¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤È¿§µ¤¤òÉº¤ï¤»¤Ê¤¬¤é±é¤¸¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê¥¦¥©¡¼¥ë¥¢¡¼¥È¤òÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¥ä¥ó¥Á¥ã¤Ã»Ò¡¦ÀÐ²¬æÆÌò¤Ë¤Ï¡Ö¥Ö¥®¥¦¥®¡×(2023Ç¯)¤Ç¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼°Ê¹ßÌö¿Ê¤¬Â³¤¯¹õºêßêÂå¡¢Æñ´ØÈþ½ÑÍ½È÷¹»¤ËÄÌ¤¦¥¨¥ê¡¼¥È¡¦¿¼ÂôÁóÌò¤Ë¤Ï¡ÖË¿Ã·»Äï¡ª¡×(2026Ç¯)¤Ø¤Î½Ð±é¤â¹µ¤¨¤ë¾¾ËÜÎçÀ¸¡¢¿Í¤Î°°Õ¤òÉ÷»É²è¤È¤·¤ÆÉÁ¤¯¹õ´äÂçÌò¤Ë¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥Ô¥ê¥ª¥É¡×(2024Ç¯)¤Ê¤É¤Î½©Ã«°êÊã...¤È¡¢¤É¤³¤«´í¤¦¤¤°ìÌÌ¤òÉº¤ï¤»¤¿¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎêÃÏÇÅª¤ÊÐÊ¤Þ¤¤¤Ë¤Ï»×¤ï¤ºÌÜ¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê¼ã¼Ô¤¿¤Á¤ò¸å·Ñ¼Ô¸õÊä¤È¤·¤Æ¶¥¤ï¤»¹ç¤¦"¿§ºÌ¤ÎËâ½Ñ»Õ"¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÃøÌ¾¤Ê·Ý½Ñ²È¡¦°ìÇ·À¥Î±Èþ¤òµÜÂô¤ê¤¨¤¬¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¤Ê¥ª¡¼¥é¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë±é¤¸¡¢Ì¼¡¦°ÉÆàÌò¤Î°ËÅìÁó¤È¤Ï¡ÖÅò¤òÊ¨¤«¤¹¤Û¤É¤ÎÇ®¤¤°¦¡×(2016Ç¯)°ÊÍè¡¢9Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¿Æ»ÒÌò¤ÇºÆ¶¦±é¤ò²Ì¤¿¤¹¤Ê¤É¡¢¼ÂÎÏÇÉ¤¬ÏÆ¤ò¸Ç¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦À¶Àî¤¢¤µ¤ß¤¬Èþ½Ñ´Æ½¤µÚ¤Ó¥¢¡¼¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤òÌ³¤á¡¢Ä³¤ò¥¡¼¥ï¡¼¥É¤È¤·¤¿Ã¿ÈþÅª¤ÊÈþ½Ñ¤Þ¤Ç¡¢Èþ¤·¤¯¤âÎÄ´ñÅª¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤òºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡Ö¿Í´ÖÉ¸ËÜ¡×¡£¤¢¤È¤ò°ú¤¯¶¸µ¤¤ÈÈá°¥¤Î¥é¥¹¥È¤Þ¤Ç¡¢Ì«¤«¤Ê¤¨¥ï¡¼¥ë¥É¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
Ê¸¡áHOMINISÊÔ½¸Éô
ÇÛ¿®¾ðÊó
¿Í´ÖÉ¸ËÜ
2025Ç¯12·î19Æü(¶â)¤è¤êPrime Video¤Ë¤ÆÀ¤³¦ÆÈÀêÇÛ¿®(Á´5ÏÃ°ìµóÇÛ¿®)
½Ð±é¡§À¾Åç½¨½Ó¡¢»ÔÀîÀ÷¸ÞÏº¡¿°ËÅìÁó¡¿¹ÓÌÚÈô±©¡¢»³Ãæ½ÀÂÀÏ¯¡¢¹õºêßêÂå¡¢¾¾ËÜÎçÀ¸¡¢½©Ã«°êÊã¡¿µÜÂô¤ê¤¨