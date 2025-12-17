元NHK沖縄キャスター・竹中知華アナ、脚線美際立つショーパン姿披露「大人可愛い」「眼福」の声
【モデルプレス＝2025/12/17】元NHK沖縄放送局キャスターで、現在ラジオ沖縄の竹中知華アナウンサーが12月16日、自身のInstagramを更新。ショートパンツ姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】水着グラビア話題の43歳美人アナ「スタイルが神」美脚スラリのショーパン姿
竹中アナは、自身がパーソナリティを務めるラジオ沖縄「華華天国」（毎週月曜〜金曜午後2時30分〜）のテーマを告知するリール動画を投稿。サーモンピンクのカーディガンに、ベージュのショートパンツを合わせたコーディネート姿で、スラリと伸びた美しい脚を見せている。
この投稿に「ショートパンツ似合ってる」「可愛さ溢れてる」「脚が美しすぎ」「大人可愛いコーデ」「眼福」「スタイルが神」などとコメントが集まっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
