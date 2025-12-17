もえのあずきInstagramより

【モデルプレス＝2025/12/17】大食いタレントの“もえあず”こともえのあずきが12月16日、自身のInstagramを更新。ピンクのセットアップ姿を披露し、反響が寄せられている。

◆もえのあずき、可愛らしいピンクコーデ披露


もえのは「ぴんくコーデ×ついんてーる」とつづり、写真を投稿。白いニットに、ピンクチェックのショートパンツのセットアップで、すらりと伸びた脚にファー付きの茶色いブーツを合わせたスタイルを公開している。

◆もえのあずきの投稿に反響


この投稿に「最高に可愛すぎる」「ピンクが似合う」「ツインテール素敵」などとコメントが集まっている。（modelpress編集部）

