元おニャン子・渡辺美奈代、夫婦ショット披露 松田聖子のディナーショーへ「素敵なコーデ」「絵になる」の声
【モデルプレス＝2025/12/17】元おニャン子クラブでタレントの渡辺美奈代が12月16日、自身のInstagramを更新。夫婦ショットを披露し、反響を呼んでいる。
【写真】56歳元おニャン子「絵になる」シックな装いの夫婦ショット
渡辺は「夫婦で松田聖子さんのディナーショーにいってきました！」とつづり写真を投稿。クリスマスツリーの前で、黒い服でシックに合わせた2人の微笑む姿が披露されている。
この投稿に「仲良し夫婦」「素敵で憧れる」「仲良くて羨ましい」「幸せな時間」「素敵なコーディネート」「絵になる」などとコメントが集まっている。
渡辺は1996年に実業家の昌樹氏と結婚し、1997年7月に長男・愛弥、2003年9月に次男・名月を出産した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆渡辺美奈代、夫婦ショットを披露
◆渡辺美奈代の投稿に反響
