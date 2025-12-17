山下智久、高校の同級生だった豪華芸能人たちを告白“登下校するだけで出待ち”の噂にも言及
【モデルプレス＝2025/12/17】俳優の山下智久が、15日放送の日本テレビ系バラエティー番組「しゃべくり007」（よる9時〜）に出演。高校時代の豪華同級生たちを明かした。
【写真】山Pの同級生だった国民的女優
スタジオトークでは、当初「高校は行かないつもりだった」と告白。しかし、当時の会社のスタッフの助言で芸能系の高校である堀越高等学校に進学したという。その時の同級生は誰がいたのか聞かれると「城田優、上戸彩、蒼井優、小池徹平」と明かし「先輩は生田斗真もいたし」と語っていた。また「堀越って休んでいる方が、忙しくてかっこいいみたいなのがあるんでしょ？」という振りには「早退はかっこよかった」とぶっちゃけ。「忙しいグループの方だったんでしょ？」と深掘りされると「ありがたいことに忙しかった」と話していた。
「登下校するだけで出待ちが出るほど大人気」と紹介される一幕では、共演者が「校門の前で他校の女子が待ってるの？」と質問。すると山下は「そうですね。当時は」と頷きつつも「僕だけじゃない。いろんな方がいたし」と言及していた。写真を撮るのは禁止だったそうだが「当時パカパカの携帯って起動がめっちゃ遅いじゃないですか？女の子が撮ろうとしてるのが分かるので」といい「（女子生徒が）パカッと開けたらパカっと閉じる」と自ら撮影を阻止していたと明かしていた。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
【Not Sponsored 記事】
【写真】山Pの同級生だった国民的女優
◆山下智久、高校の同級生だった豪華芸能人たちを告白
スタジオトークでは、当初「高校は行かないつもりだった」と告白。しかし、当時の会社のスタッフの助言で芸能系の高校である堀越高等学校に進学したという。その時の同級生は誰がいたのか聞かれると「城田優、上戸彩、蒼井優、小池徹平」と明かし「先輩は生田斗真もいたし」と語っていた。また「堀越って休んでいる方が、忙しくてかっこいいみたいなのがあるんでしょ？」という振りには「早退はかっこよかった」とぶっちゃけ。「忙しいグループの方だったんでしょ？」と深掘りされると「ありがたいことに忙しかった」と話していた。
◆山下智久、登下校するだけで出待ちの列
「登下校するだけで出待ちが出るほど大人気」と紹介される一幕では、共演者が「校門の前で他校の女子が待ってるの？」と質問。すると山下は「そうですね。当時は」と頷きつつも「僕だけじゃない。いろんな方がいたし」と言及していた。写真を撮るのは禁止だったそうだが「当時パカパカの携帯って起動がめっちゃ遅いじゃないですか？女の子が撮ろうとしてるのが分かるので」といい「（女子生徒が）パカッと開けたらパカっと閉じる」と自ら撮影を阻止していたと明かしていた。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
【Not Sponsored 記事】