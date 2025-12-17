アリアナ・グランデ、胸元ざっくりドレス姿が話題「グリンダ感がすごい」「ゴージャス」
【モデルプレス＝2025/12/17】歌手のアリアナ・グランデが12月16日、自身のInstagramを更新。胸元が大胆に開いたドレス姿を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】アリアナ・グランデ「胸元ざっくりでセクシー」グラマラスなドレス姿
アリアナは「can’t wait to come home this week ＠nbcsnl」とコメントし、ピンクのシルクドレスにボリュームたっぷりのファーガウンを羽織った姿を公開。華やかなドレスは胸元が大きく開いており、グラマラスなスタイルが際立っている。ほかにも複数の衣装を投稿しており、ビジュアルが注目を集めている。
この投稿には、「グリンダ感がすごい」「胸元ざっくりでセクシー」「ピンクが似合いすぎる」「楽しみすぎる」「ドレス最高」「アリアナの世界観が詰まってる」「目が離せない」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
