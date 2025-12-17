『不二家 銀座』限定福袋を発売、フクロウ姿のペコちゃんデザインのトートバッグなどをセットに

西武池袋本店に出店している「不二家 銀座」は、2026年1月2日に「『不二家 銀座』限定 新春福袋」(税込4,290円)を発売する。

数量限定商品のため、なくなり次第終了となる。購入は1人2点まで。

〈「『不二家 銀座』限定 新春福袋」内容〉

〈1〉コットントートバッグ(Owl Peko デザイン)

〈2〉ペコサブレサンド(6個入)

〈3〉復刻 手提げミルキー

〈4〉ペコちゃんメッセージカード

〈5〉ペコちゃん 2026年スケジュール手帳&ブック型ふせん

〈6〉まねきペコちゃん〈高さ約80mm〉※赤、白のいずれか。

「『不二家 銀座』限定 新春福袋」

「『不二家 銀座』限定 新春福袋」には、池袋にちなみフクロウになりきったペコちゃんをデザインしたトートバッグのほか、右手が動く「まねきペコちゃん」、同店で人気の「ペコサブレサンド」などを詰め合わせた。

「不二家 銀座」は、不二家とゆかりの深い銀座とのつながりを表現した新業態で、2025年9月に西武池袋本店にオープンした。厨房室で仕上げる作り立てスイーツ「ポケットショートケーキ」などを取りそろえる。

不二家 銀座(西武池袋本店 内)

同店では12月29日から、「ポケットショートケーキ(福岡県産あまおう苺&茨城県産淡雪)」(税込842円)を販売する。新春を彩る紅白の2種の苺を使った期間限定商品。ふわふわのブッセ生地に、沖縄県産和三盆糖入り練乳クリーム、カスタードクリーム、福岡県産あまおう苺、茨城県産淡雪を挟んだ。販売期間は2026年1月10日までだが、数量限定のため、なくなり次第終了となる。

「ポケットショートケーキ(福岡県産あまおう苺&茨城県産淡雪)」

〈全国の「西洋菓子舗 不二家」ではミニペコサブレ缶を販売〉

「不二家 銀座」および全国の「西洋菓子舗 不二家」では、2026年1月2日に、「ミニペコサブレ缶(30枚入)」(税込3,300円)を発売する。不二家洋菓子店で販売している「ペコサブレ」をミニサイズにしたもの。ペコちゃんをかたどったサブレで、香ばしく、サクサクした食感が特徴。30枚入りのため、年末年始の手土産にもおすすめだという。

西洋菓子舗 不二家「ミニペコサブレ缶(30枚入)」