元日向坂46東村芽依、ミニスカ黒タイツで美脚際立つ「冬コーデ似合う」「透明感溢れてる」の声
【モデルプレス＝2025/12/17】元日向坂46の東村芽衣が12月16日、自身のInstagramを更新。冬のスタイルを公開し、反響が寄せられている。
【写真】元日向坂46メンバー「透明感溢れてる」ミニスカ黒タイツ姿
東村は「H＆Mのニットがめっちゃ可愛かった」とつづり、写真を公開。黒地にアーガイル模様のカーディガン、黒のボトムスと、ロングブーツにタイツを合わせた冬仕様のコーディネートを披露している。
この投稿に「可愛い」「冬コーデ似合う」「スタイル最高」「透明感溢れてる」などとコメントが集まっている。（modelpress編集部）
◆東村芽依、冬スタイル披露
◆東村芽衣の投稿に反響
