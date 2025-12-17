東方神起・チャンミン、“成功したオタク”に！端正なスーツ姿で憧れの選手の結婚式に参列【PHOTO】

東方神起のチャンミンが、“成功したオタク”になった。

チャンミンは12月16日、自身のSNSに「ホン・チャンギ選手の結婚式の祝歌に行ってきた日。心から楽しむオタク活動をした日」とつづり、花火や野球ボール、音符などの絵文字とともに写真を投稿した。

写真の背景は、14日に行われた野球選手ホン・チャンギの結婚式会場だった。チャンミンはこの日、2人の主役のために自ら祝歌を歌い、祝福の気持ちを伝えた。

チャンミンは、韓国プロ野球LGツインズの熱烈なファンとして知られている。10月26日には、LGツインズとハンファ・イーグルスによる韓国シリーズ第1戦が行われた蚕室（チャムシル）野球場を訪れ、LGツインズの象徴である光沢のあるジャンパーを着用して応援する姿が中継カメラに捉えられたこともあった。

VIP席やテーブル席ではなく一般席で、LGツインズの応援団と一体となって熱い声援を送る姿が注目を集めた。

（写真＝チャンミンInstagram）

先立ってチャンミンは、昨年1月に放送されたMBCのバラエティ番組『助けて！ホームズ』でオ・ジファンと対面し、LGツインズを29年（2024年基準）応援してきた“ガチファン”であることを明かしている。

「コンサートやアルバムのPRでもなく、ただオ・ジファン選手にお会いして挨拶するために来た。実際に近くでお会いするのは生まれて初めてで、今日、社会生活で得られるすべての栄光を手にしたようで幸せだ」と、感激した心境を隠さなかった。

なお、チャンミンは来年4月25日・26日、神奈川・日産スタジアムで開催される東方神起の3度目となる単独コンサートを通じて、日本のファンと再会する予定だ。

◇チャンミン プロフィール

1988年2月18日生まれ。本名シム・チャンミン。2003年12月に東方神起としてデビューし、グループ内ではハイパートを担当している。爽やかなビジュアルとは裏腹に、毒舌な一面も。ネット上ではたびたび“チャンミンのドS発言集”、“毒舌まとめ”といったタイトルでユーモアセンスあふれる発言の数々が取り上げられる。芸能界屈指の美食家で、2019年にはレギュラー番組『糧食の良識』を通じて新鮮な魅力を披露した。本人曰く、ユンホとは「まったく正反対の性格」。2020年10月に一般女性と結婚し、2022年10月に父親となった。