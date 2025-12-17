累計販売数1,470万個突破の人気クッキーが、冬限定のとろけるショコラ仕立てに【セブン･イトーヨーカドー限定】

セブン‐イレブン･ジャパンは、グレープストーンが展開するバタースイーツ専門店･バターステイツの人気商品『バタークッキー』をチョコレートでコーティングした「セブンカフェ ショコラフォンデュ バターステイツクッキー」(税込386.64円)を全国のセブン‐イレブン･イトーヨーカドーなどで11月18日から順次販売している。

〈累計販売1,470万個の大ヒット商品〉

セブン‐イレブン･ジャパンとグレープストーンはこれまで、「セブンカフェ バターステイツクッキー」を共同開発。

バターステイツの人気商品である『バタークッキー』を、食べきりやすい個包装にしたオリジナル商品で、たっぷりのバターを練り込んだ生地を焼く“バターなだれとろけ製法”により、バターがとろけた独特な形のクッキーに仕立てた。バターの濃厚な味わいと香ばしさが楽しめる、バター好きにはたまらない味わい。

2023年10月の販売開始から2025年10月末現在までに、累計1,470万個を販売する大ヒット商品となった。

バターステイツ

〈バター×ショコラの冬季限定商品〉

今回、濃厚な味わいが恋しくなる冬季限定商品として、発酵バターのおいしさ×コク深いショコラの組み合わせを実現する商品を企画。“クッキーとチョコレートの新しい出会い”をテーマに、原材料から製法まで徹底的にこだわり、「セブンカフェ ショコラフォンデュ バターステイツクッキー」が誕生した。

◆セブンカフェ ショコラフォンデュ バターステイツクッキー

内容量:個包装3個入り

価格:税込386.64円

販売期間:2025年11月18日〜2026年2月下旬頃

販売店:全国のセブン‐イレブン、イトーヨーカドー、ヨークマート、ヨークフーズ、ヨークベニマル等

発酵バター含有率34%の香ばしいクッキー生地に、カカオ豆を使用した濃厚でほんのりビターなショコラをたっぷりとかけた。バターなだれとろけ製法で作ったクッキーと、底面はチョコで覆わないこだわりの工程で製造。サクサクと軽やかにほどけるクッキーの食感と、カカオのビターなコク、クッキーのミルキーな甘みが組み合わさった、リッチな味わい。

セブンカフェ ショコラフォンデュ バターステイツクッキー

〈ショコラフォンデュ バターステイツクッキー こだわりのポイント〉

同品のこだわりは、大きく分けて3つ。

〈1〉バター含有率34%のクッキー

クッキー生地は、「セブンカフェ バターステイツクッキー」と同じく、最高の香り･コク･香ばしさを求めて選んだ北海道産発酵バターをたっぷりと生地に練り込み、窯の熱で大量のバターがとろけだす最良のポイントで焼き止める「バターなだれとろけ製法」で作っている。バターの含有率は34%と、封を切っただけで香ばしいバターの香りが広がり、サクッとほどける食感に仕立てた。

〈2〉組み合わせを追求して生まれたショコラ

クッキー生地との最高の組み合わせを追求して選りすぐったの2種のカカオ豆を使用。力強いカカオのコクと果実のような酸味が重なり、奥行きのある味わいに仕立てた。

〈3〉食べやすさを追求した3ピース設計

「セブンカフェ バターステイツクッキー」と同じく、食べやすい個包装3個入り。個包装の上から両手で持って頂上を押すと、リッチな厚みのまま簡単に3つに割れて、食べやすい「ひとくちサイズ」に分けられる。

ショコラフォンデュ バターステイツクッキー 断面