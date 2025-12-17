「セブン-イレブン」国内378店舗にて「荷物預かりサービス」を導入　バックルームのスペースを有効活用し順次拡大

株式会社セブン‐イレブン・ジャパンは、ecbo株式会社が運営する荷物預かりサービス「ecbo cloak（エクボクローク）」を、セブン‐イレブン378店舗に導入したことを発表した。

「ecbo cloak（エクボクローク）」は、スマホ予約で簡単に荷物を預けることができるサービス。街中のカフェや商業施設、駅構内や郵便局など、さまざま業態の施設に導入されており、日本全国1,000店舗以上、また2023年8月より初の海外展開として台湾でもサービス提供が始まっている。

アプリ/webより導入店舗・施設を検索し、事前予約・決済でスムーズに荷物を預けることができるのが特徴。手荷物だけでなく、コインロッカーに入らない大型の荷物（ベビーカー、楽器、スポーツ用品、折り畳み自転車など）の預かりも可能。

ちなみに、現在のセブン-イレブンの1日の来店客は約2,000万人。多くのニーズが見込めることから、バックルームのスペースを有効活用し、今後順次拡大していく予定だという。

▪️「ecbo cloak」導入店舗の概要

・エリア：26の都道府県（2025年12月時点）

北海道、青森県、岩手県、宮城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、静岡県、愛知県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、鳥取県、岡山県、広島県、山口県、香川県、愛媛県、福岡県、佐賀県

・導入店舗数

378店舗（2025年12月時点）

・利用可能時間

24時間（店舗の営業時間に準ずる）

【利用料金】

・バッグサイズ 500円 / 日

最大辺が45cm未満の大きさの荷物（リュック、ハンドバッグ、手荷物など）

・スーツケースサイズ：800円 / 日

最大辺が45cm以上の大きさの荷物（スーツケースのみ）

ecbo cloakアプリまたはwebサイトより事前予約・決済後、手荷物を希望の店舗へ。

「ecbo cloak」ウェブサイトはこちら