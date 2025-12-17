【鰆】はなんて読む？冬から春が旬の食材！

普段の生活でよく使う言葉なのに、実は間違って読んでいた！そんな漢字、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな漢字クイズをご紹介。就活や社会人生活で恥をかかないように、今一度確かめておきましょう！

「鰆」はなんて読む？

「魚」がついているので魚の一種かな、というのは想像がつきますね。

これは、焼き物やムニエルが美味しい魚の名前です。

いったい、なんと読むのかわかりますか？

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は、「さわら」でした！

鰆は、サバ科の海水魚。

細長い白身の魚で、冬から春にかけてが美味しい時期だとされています。

青背魚に比べて脂が少なくあっさりした味で、寿司や焼き魚、ムニエルなどにすると美味しいですよ。

旬の時期が春にかかっているため、「魚」に「春」を組み合わせた漢字で書かれるようになったといわれています。

みなさんはわかりましたか？

家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！

