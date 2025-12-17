【鰆】はなんて読む？冬から春が旬の食材！

普段の生活でよく使う言葉なのに、実は間違って読んでいた！そんな漢字、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな漢字クイズをご紹介。就活や社会人生活で恥をかかないように、今一度確かめておきましょう！

「鰆」はなんて読む？ 「魚」がついているので魚の一種かな、というのは想像がつきますね。 これは、焼き物やムニエルが美味しい魚の名前です。 いったい、なんと読むのかわかりますか？ 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？ 正解は、「さわら」でした！ 鰆は、サバ科の海水魚。 細長い白身の魚で、冬から春にかけてが美味しい時期だとされています。 青背魚に比べて脂が少なくあっさりした味で、寿司や焼き魚、ムニエルなどにすると美味しいですよ。 旬の時期が春にかかっているため、「魚」に「春」を組み合わせた漢字で書かれるようになったといわれています。 みなさんはわかりましたか？ 家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！ 《参考文献》 ・『デジタル大辞泉』（小学館）

・『精選版 日本国語大辞典』（小学館）

・『日本大百科全書』（小学館）

・『世界大百科事典 第２版』（平凡社）

ライター Ray WEB編集部