近畿では、今日17日夕方の帰宅時間帯は、広い範囲で雨が降るでしょう。その後も21日(日)前後、24日(水)前後と短い周期で雨となる見込みです。気温はクリスマスの頃まで平年よりかなり高い日が多いですが、朝の冷え込みが強まる日もあるでしょう。

今日17日夕方の帰宅時間帯 近畿は広い範囲で雨

今日17日昼前後の近畿は晴れている所もありますが、日本海沿岸から徐々に雨雲がかかり始めています。このあと夜にかけて、日本海にある気圧の谷が西日本を南下するため、近畿では夕方の帰宅時間帯を中心に広い範囲で雨となるでしょう。お出かけの際は忘れず傘をお持ちください。また、局地的に雷雲が発達するため、落雷や急な強い雨にご注意ください。

クリスマスにかけて短い周期で天気崩れる

明日18日の近畿は、北部で明け方まで雨の残る所があるものの、日中は各地で天気が回復する見込みです。19日(金)もおおむね晴れる所が多いでしょう。



ただ、天気の移り変わりは早く、20日(土)から再び広い範囲で雨となり、21日(日)はザっと降り方が強まることもある見込みです。その後も24日(水)前後は雨となる予想で、クリスマスの頃にかけて短い周期で天気が崩れるでしょう。なお、暖かい空気が流れ込みやすいため、近畿では雪になる所はほとんどなさそうです。

気温は平年より高い日多いが、朝と昼の寒暖差に注意

この先、近畿では高温傾向が続く見込みです。この時期の大阪の最高気温の平年値は11℃台ですが、明日18日(木)から24日(水)にかけては平年より高く、12℃から18℃の間で推移するでしょう。特に20日(土)の最高気温は大阪、神戸で18℃、和歌山19℃、豊岡20℃の予想で、曇りや雨の所が多いものの、日中はそれほど寒くなさそうです。



最低気温は平年より高い日が多いですが、19日(金)や23日(火)など晴れる日は、放射冷却などの影響で朝の冷え込みが強まるため注意が必要です。朝と昼で気温の変化が大きくなるためお気をつけください。

26日〜30日 近畿の中部・南部は晴れる日多い

26日(金)から30日(火)は、近畿の中部・南部は晴れる日が多いものの、北部では雲がかかりやすく雨の降る日があるでしょう。気温は平年よりもやや高い傾向が続きますが、今週ほど最高気温が高くなることはなく、12月らしい寒さの日もある見込みです。年末の行事が増える時期に入りますが、寒さや乾燥で体調を崩さないようお気をつけください。