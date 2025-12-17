畳10畳ほどのスペースで完結

タイヤメディア系のご同業の方数名と、夜のジョホールバルの街に繰り出し、飲んだくれた（当社比）ことがありました。

なんでそんなところをうろついていたのかというと、じつはトーヨータイヤのマレーシア工場の開所式の取材だったんです。この工場は、最新式のタイヤ製造モジュールを導入しています。



2013年に落成した、トーヨーのマレーシア工場。 斎藤聡

前々回（編集部注：【第13回】サイトウサトシのタイヤノハナシ〜改めて知りたい タイヤの作り方〜参照）、タイヤの作り方の話をしましたが、じつはもっと自動化したタイヤ製造技術も各メーカー独自に確立しているんです。

ボクが実際に目にしたのは、ピレリのMIRSとトーヨータイヤのA.T.O.M.。『MIRS』は、『モジュラー・インテグレーテッド・ロボタイズド・システム（Modular Integrated Robotized System）』の略。A.T.O.M.は『Advanced Tire Operation Module』の略です。

うんと大雑把に言ってしまうと、イメージとしては畳10畳くらいのスペース（メーカーによって大小差があるようですが）で、カーカスの製造からタイヤパーツを組み立てまで全自動で行い、最終工程となるモールドに入れる直前までできてしまうというものです。

このほか、住友ゴムは高精度メタルコア製造システム『NEO-T01 （ネオ・ティーゼロワン）』を、ミシュランもC3M （Carcass/Compound/Cure/Mold） 製法という自動化技術を確立しています。また、ブリヂストンも『BIRD （Bridgestone Innovative & Rational Development）』という自動タイヤ製造技術を持っているそうです。

ちなみに、ミシュランのC3M製法で作ったタイヤに、BFグッドリッチの、確か『スコーチャーT/A』（だったと思うんですが……）があります。トレッドの一部にカラーを入れたタイヤでした。タイヤの回転気配の少ない、つまり抜群にユニフォーミティが優れているタイヤだったのを覚えています。

このほか、ミシュラン・パイロットスポーツ4SやスポーツCUPの一部サイズにミシュランのC3D製法で作られたタイヤがあるそうです。

新製法の弱点は『大量生産』

では、なぜこの新製法にタイヤ製造が本格移行しないのかというと、大量生産に向かないからです。

トーヨータイヤのA.T.O.M.だと1本/3分くらいで作れるのだそうですが、これでは大量生産には向きません。しかも複数のタイヤサイズが必要ですから、やはり従来の工法のほうにメリットが大きいわけです。



1本を3分くらいで作れるものの、従来の工法の方がメリットは大きい。 斎藤聡

ピレリのMIRSを見たのはスペイン工場だったように記憶しています。トーヨータイヤのA.T.O.M.はマレーシアです。タイヤメーカーはさまざまな国でタイヤを製造しています。

別視点の話になるのですが、自動車メーカーが装着タイヤを選定するとき、たいていの場合、複数メーカーを指定します。これは、指定したタイヤメーカーで、仕向け地のすべてをカバーできるようにしているからです。

そのためタイヤメーカーは、世界中にタイヤを供給できるように、様々な地域に流通網を構築し、工場を作るわけです。

そこで不安になるのが、果たして生産国が違っても、同一銘柄のタイヤの性能は同じなのか？ もっというと、生産国が異なってもタイヤメーカーあるいはブランドごとのテイストは守られているのか、です。

メーカーの公式見解では、同じ銘柄のタイヤであれば、どの国で作っても同じ性能である、ということになっています。

でも、タイヤの製造の様子を見たり聞いたりしていると、気温や湿度に比較的敏感ですし、タイヤの材料を攪拌する（こねる）バンバリーミキサーの回転数によってもタイヤの特性が変わってくるというので、厳密に同じものができるということに素直にはうなずきにくい気がします。

もちろん、そんなタイヤ開発・製造にかかわる苦労は、今に始まったことではないので、そんな問題はとうの昔にクリアしている……のかもしれませんが。

どこの国で作っても同じタイヤになる？

ただ、純正（OE）タイヤに関していうと、仕向け地によってタイヤの特性を変えることはあるようです。

以前タイでマツダの工場見学をさせてもらった際、マツダ2に試乗させてもらったのですが、この時ダンパーとタイヤは仕様変更をしているという説明を受けたことがあります。



生産国の気候がタイヤに与える影響は（写真はイメージです）？ 斎藤聡

タイや、その周辺の東南アジア諸国では、道が悪いので乗り後心地を重視する傾向にあります。ダンパーやタイヤを乗り心地の良くなる方向に仕様変更しているということでした。

実際、試乗した印象もダンパーはより柔らかな動きを見せ、ゴツゴツした硬さを巧く抑え込んでいましたし、タイヤもゴムの硬度を柔らかくして、ノイズの低減やショックの角を取るようなチューニングが施されていました。

これは自動車メーカーからのオーダーとして知った話ですが、装着しているタイヤにこれほど手間がかかっているとは思ってもみませんでした。

考えてみれば当然で、灼熱の地域と極寒の地では装着するタイヤが違って当然です。

また、平均速度が比較的遅いアジア・東南アジア地域では、低中速域の乗り心地を重視したセッティングになっており、タイヤもそれに対応したものが装着されているというわけです。

同一タイヤメーカーの生産国別乗り比べなんてできないものでしょうか。