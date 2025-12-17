【キャノピーbyヒルトン大阪梅田】!JaJa!Barで楽しむ、大阪の洗練された笑い

大阪・梅田の夜景を望むキャノピー by ヒルトン大阪梅田11Fのバー＆ラウンジ「!JaJa!Bar」で、新しい木曜日の過ごし方をご提案！毎週木曜 20:00からは、若手実力派お笑いユニットサファイアによる”ワラウ『漫才THURSDAY』ナイト”を開催中！洗練された空間で、カクテルを片手に気軽に笑いに触れられる贅沢なひとときです。ステージの間近で、ホテルならではの心地よさに包まれる、心躍る夜をお過ごしください。

キャノピー by ヒルトン大阪梅田×若手芸人ユニット「サファイア」

キャノピー by ヒルトン大阪梅田 11階バーにて、心斎橋のお笑いライブバー「楽屋A」発の若手ユニット「サファイア」による本格ライブ “ワラウ『漫才THURSDAY』ナイト” を開催中。

旅行中に劇場へ行く手間なく、地元の方はお仕事帰りに立ち寄れる気軽さが魅力です。

ドリンクを片手に “大阪の今”を感じる、洗練された笑いの時間。優雅に笑いに包まれる “大阪の夜の新定番” です。

FLASH表紙に笹崎里菜が初登場♡注目グラビア総まとめ

カクテル片手に楽しむ、大人の木曜 “お笑いライブ”



洗練された11Fバー＆ラウンジ「!JaJa!Bar」で楽しむ、くつろぎのホテル時間をご提案。上質なホテル空間で楽しむお笑いライブは、通常の劇場では味わえない特別な体験です。

この近さでパフォーマンスを味わう贅沢な時間！



洗練されたバーで、質の高いネタを間近で堪能できるのは本当に贅沢!ドリンクや軽食を楽しみながらリラックスして観覧でき、大阪ならではのユーモアを気軽に満喫できるひとときです。

香ばしく焼き上げられたスカートステーキは、「90分フリーフロープラン」に含まれるメニューのひとつ。肉の旨みがしっかり感じられて満足感のあるおいしさ。ライブのお供にもぴったりです。

お仕事帰りでも間に合うラグジュアリーなひととき





観覧は席料（1600円）とワンドリンク1,100円から！

もちろん、特製スナック付きの「90分フリーフロー」プランも楽しめます。

揚げたての「!JaJa!フィッシュ＆チップス」はクラフトビール衣がサックサク！香ばしい「スカートステーキ串焼き」と、一口サイズの「点天ミニ揚げ餃子（奈良漬けサルサ添え）」も絶品です。

ドリンクは、スパークリングワイン、白ワイン、赤ワイン、ビール、ハイボール、季節のカクテル、ソフトドリンクから、お好きなものをお好きなだけ！

流石にフィーバー（松竹芸能）

軽やかな掛け合いとテンポの良さが魅力のコンビ。ステージに立つと場の空気が明るくなり、観客を自然と巻き込む力があります。オープニングの挨拶でも会場を温め、ライブ全体を心地よいムードへと導く存在です。

ハスキーポーズ(松竹芸能）





3名それぞれの個性が際立つチームワークの良さが特徴。複数名ならではの立体的なやり取りで、ストーリー性のあるネタが得意です。動きとテンポを活かしたパフォーマンスで、会場に活気を生み出します。

シンバルモンキー（松竹芸能）

アフリカの打楽器「ジャンベ」を取り入れた“音曲漫才”を特徴とするコンビ。リズムを活かしたテンポのよいネタで、音と笑いが自然に重なるパフォーマンスが魅力です。

ジャンベを担当するイオリさんは、大阪芸術大学で演奏を学び、卒業後はバックパッカーとして海外を巡り、ニューヨークではストリートでパフォーマンスを行い、チップを得ながら腕を磨いてこられた経験をお持ちです。

＆ゴンザレス(スパンキープロダクション）



柔らかな空気感と温かみのある掛け合いが魅力のコンビ。

テンポの良い会話に穏やかな笑いが重なり、ホテルの落ち着いた空間にも自然に溶け込みます。

優しいトーンで楽しめるネタが心地よく、幅広い世代に寄り添うスタイルです。

佐藤MANブラザーズバンド（フリー）

映像を巧みに使った演出と、全身を使ったダイナミックな動きで独自の世界観を生み出します。型にはまらない発想と勢いのある展開で、会場は終始大きな笑いに包まれていました。思わず引き込まれる面白さでその場の空気を一変させる、注目の若手芸人です。

年末年始スペシャルイベント



《12/31 カウントダウンパーティー》

出演（MC）

流石にフィーバー、シンバルモンキー

時間：22:30～24:30（開場22:00）

料金：レギュラースタンディングプラン

（カジュアルビュッフェ＋120分フリーフロー）

18,000円／お一人様（20歳以上）

《1/2・1/3 初笑いライブ特別版》

サファイアによる新春ライブ

各日全3回

13:00～14:00 / 16:30～17:30（ゴールデンアワー） / 20:00～21:00

出演

お笑いユニット「サファイア」

プラン・料金

以下2種類のプランをご用意しています。

■ワンドリンク付き：3,500円／お一人様

■90分フリーフロー・新年限定特製スナック付き：9,000円／お一人様

【フード】

!JaJa!タコタコス、グリルステーキ、BBQチキンウィング

【ドリンク】

スパークリングワイン、白ワイン、赤ワイン、ビール、ハイボール、季節のカクテル、ソフトドリンク

場所：11階 !JaJa!Bar（ジャジャバー）

木曜の夜は、”ワラウ「漫才THURSDAY」ナイト”へ



ホテルバーならではの洗練されたムードに包まれながら、上質なお笑いと美味しいお酒やスナックをゆったり楽しめる木曜の夜。心地よい余韻を残す特別なひとときを、ぜひお楽しみください。

■ お笑いライブ

“ワラウ「漫才THURSDAY」ナイト”

毎週木曜20時～

場所：11階 バー＆ラウンジ「JaJa!Bar（ジャジャバー）」

出演：お笑いユニット「サファイア」

2 種類のプラン

① ワンドリンク付き：

席料 1,600円 ＋ ワンドリンク 1,100円～ ／ お一人様

② 90分フリーフロー・特製スナック付き：

9,000円 ／ お一人様

《特製スナック》

・JaJa!フィッシュ＆チップス（クラフトビール衣・紅しょうがタルタルソース）

・スカートステーキ串焼き（カリカリガーリックチリオイル・ネギ）

・点天ミニ揚げ餃子・奈良漬けサルサ

《ドリンク》

スパークリングワイン、白ワイン、赤ワイン、ビール、

ハイボール、季節のカクテル、ソフトドリンク

● 予約方法：公式ホームページ又は

お電話 06-7658-5300（代表）

■ キャノピーbyヒルトン大阪梅田 11階

バー＆ラウンジ「!JaJa!Bar」

大阪市北区大深町6-38 グラングリーン大阪 北館

取材協力: キャノピーbyヒルトン大阪梅田