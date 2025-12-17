「気づくといる」猫さんの熱視線 強烈な目力に「すっごいガン見w」「飼い主さん愛されてる」
「気づくといる」
こう投稿されたのは、飼い主の後ろにちょこんと座って飼い主さんを見上げる猫さんの姿です。後ろから熱い視線を注いでいるのは「もけちゃん」こと、エキゾチックショートヘアの「もけもけ」くん。
「すっごいガン見www」
「フクロウさんかな」
「見てます、見てます」
「飼い主さん愛されてる」
鋭い目線を向ける前は気配を消して飼い主さんの背後に回りこんだというもけちゃん。この忍者のような動きもさることながら、飼い主さんを凝視するもけちゃんのまなざしは強烈ですね。もはや別の生き物ではないかという声も届き、見ている人たちに大きなインパクトを残しました。
そんな迫力満点の表情を見せてくれるもけちゃんの普段の様子について、飼い主の「もけもけ@エキゾチックロングヘア」（@mkmk_1019x）さんにお話を伺いました。
ーーこれは何をしている時に撮影を？
「撮影時は早朝で、朝の身支度中に鏡を見ていたところ、後ろから私の姿をジッと見つめているもけちゃんを目撃しました」
ーー飼い主さんが気づかぬうちに背後に回り込んだのですね。
「いつからか、ふと気づくと見つめられることが増えました。程よい距離感を保ちながら、こちらの様子を観察してきます」
ーーこの後、もけちゃんは？
「見つめ返して近づいていくと、大体はサッと去ってしまいます。ただ、逃げずに数秒間見つめ合った時は、沈黙のあとで『…ンン！』と小さなお返事をいただくこともあります」
ーーこの姿を見て、飼い主さんは？
「『可愛いな。鏡越しで目が合わないかな？』と思い、つい視線を合わせようと頑張ってしまいます」
ーー普段のもけちゃんはどんなネコちゃんですか？
「甘えん坊で構ってちゃん。遊んで欲しい・おやつが欲しい・早く起きて欲しいなど、意思表示がとてもハッキリしています」
ーーもけちゃんとの出会いは？
「出会ったのはブリーダーサイトです。あっという間に心を奪われて、気づいたらお迎えしていました」
甘えん坊で感情表現が非常に豊かだというもけちゃん。特徴的なお顔とその人懐っこさとのギャップには、飼い主さんと同じく虜になる人も多いかと思います。皆さんもぜひ、Xのアカウントを覗いてみてください。
（まいどなニュース／Lmaga.jpニュース特約・行橋 友）