ペットの誕生日に飼い主が自作したシーズー犬の似顔絵ケーキがXに投稿されると、その“衝撃的すぎる”仕上がりに「一度見たら忘れられない」「恐怖だよ。こりゃ」など驚きの声が相次ぐ事態に。見開かれた目やコーンで作られたリアルすぎる歯、そして顔中から血が垂れているような強烈なビジュアルは、まるでモンスターやホラー映画に出てくるキャラクターのよう。ケーキの前に鎮座した主役のシーズー犬も「これが僕…？」と言いたげな表情を浮かべ、「手作り誕生日ケーキ×ホラー」というギャップが話題となり26万件超のインプレッションがありました。



【写真】愛情たっぷりケーキ、召し上がれ！

投稿主は、Xのアカウント「シーズー犬あうんのてんぽ【公式】AUN」（@AUNTEMPO）やYouTubeチャンネル「シーズー犬あうんのてんぽ」（@shihtzu_auntempo）を運営する、てんぽくんの飼い主さんです。今年の7月に11歳を迎えたてんぽくんですが、誕生日を機に7年前の力作ケーキを懐かしく思い、投稿したのだそう。なぜこのような誕生日ケーキの仕上がりとなったのか、当時のエピソードを伺いました。



「これは7年前、てんぽの4歳の誕生日に作ったケーキです。初めから“ホラー”をテーマに作っていたので、狙い通りのケーキが出来上がりました」



飼い主さんによると、旦那さんからの「ホラーケーキ作ってみて」という要望に答えた結果、このようなケーキになったのだそう。「作っている最中は楽しんでいました」と当時を振り返ります。



このケーキは、ドッグフードとマッシュポテトを土台に、カニカマやトマトで血を再現し、コーンを歯に見立てて並べています。仕上がりこそ狂気が感じられるものの、てんぽくんの特徴的なふんわりした毛並みや少し垂れた耳が丁寧に再現されており、投稿に寄せられたコメントには「愛情たっぷり感じます」といった声も届いていました。



てんぽくんはこの誕生日ケーキを、二日間かけて食べきったのだとか。SNSでは、てんぽくんの食欲旺盛さが伺える様子も投稿されています。



てんぽくんは飼い主さんの手作りケーキが大好きだそうで、誕生日やバレンタインには自作ケーキをプレゼントすることがよくあるといいます。



現在は11歳となったてんぽくんに、飼い主さんは「たくさん食べて、いっぱい歩いて、遊ぼうね」とメッセージを贈りました。