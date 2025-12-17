宮本茉由、“思い出のスタジオ”で優雅なバレエショット公開 写真集で語る原点にファン反響
俳優でモデルの宮本茉由が16日までに自身のInstagramを更新。発売される写真集の中で、自身のルーツであるクラシックバレエについて語っていることを明かし、しなやかなバレエ姿を披露した。
宮本は「写真集」と一言つづり、バレエのレッスン着に身を包み、脚を高く上げた優雅なポーズのショットを公開した。
投稿では「5歳から始めたクラシックバレエ」と自身の過去に触れ、「悔しい記憶も楽しい記憶も全部つまったスタジオにお邪魔して撮影してきました」と、思い出の場所で撮影を行ったことを報告。
続けて、写真集のインタビューについて「そんなバレエを習っていた時のことや今に繋がることなどをお話ししています。ぜひ見て欲しいな」と明かし、自身の原点に迫る内容となっていることをアピールした。
この投稿にはファンから「ついに発売ですね」「みやさんスタイルいい」といった期待の声が寄せられた。
また、美しいバレエ姿に対しても「白いレースのタイツ萌え〜」などのコメントが集まり、反響を呼んでいる。
