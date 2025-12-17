＜再婚は親のエゴ？＞「家族ごっこでも生活には困らないかも…」夫の提案受け入れる？【第7話まんが】
私（トモコ）は長女のアオイ（中2）と次女のユウナ（小4）を連れ、3年前にリョウタと再婚しました。「サッカー選手になりたい」と言う子どもたちを、ずっと熱心にサポートしてくれていたリョウタ。しかし子どもたちがサッカーへの熱意を失うと、自分自身を否定されたように感じたのでしょう。思いがけないことを言い出したのです。離婚しない代わりに、もう何の期待もしない。私たちの関係を「家族」から「家族ごっこ」に切り替えよう、と……。
「家族ごっこ」は、そう悪い話ではないかもしれません。そもそも家族に興味のない父親がいる家庭なんて、最初からそんなものでしょう。ただ妹のミサからは冷ややかな言葉を投げつけられました。「それって、本気で言ってる？」
私はミサにわが家の現状を説明しました。離婚すれば私は無職。リョウタの家から出て行かなくてはいけないし、子どもたちにも不自由な思いをさせてしまうでしょう。「家族ごっこ」は私たちの新しい家族のカタチです。しかし……。
リョウタから提案された「家族ごっこ」という新しいカタチ。今のわが家のギスギスした雰囲気を考えると、状況を打開するにはいい方法かもしれないと思いました。子どもたちは生活の基盤を変えなくてすむし、経済的に困ることもありません。リョウタからの過剰な圧もなくなるから、サッカーをやるもやらないも、気負うことなく過ごすことができます。
「家族ごっこ」なら子どもたちが巣立つまで、何とかやっていけるかもしれない……。しかしそれを聞いた妹のミサは、子どもたちのことを思って険しい表情をしていたのでした。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・井伊テレ子
