【父「大学行くなら土下座しろ！」】勝ち誇る父の顔「本当くっだらない！！」＜第9話＞#4コマ母道場
子どもの成長とともに、親がやってあげられることは限られてきてしまいます。悩みに直面しても代わってはあげられないし、将来に向けての努力だって応援することしかできません。やってあげられることは、必要な教育資金を可能な範囲で出すくらいでしょうか。今回は、そんな教育資金を出し渋る家族のお話です。
第9話 くだらない！くだらない！！くだらない！！！【アカリの気持ち】
【編集部コメント】
アカリちゃん……土下座の裏でこんなことを考えていたのですね！ アカリちゃんに土下座を強要してきたヒデキさんは、もともと自分よりもアカリちゃんが上にいくことをよく思っていなかったのかもしれません。相手の努力よりも自分のプライドが何よりも大切な、ちっぽけな男性なのでしょう。もしかしたらアカリちゃんは、そんな父親の本質を見抜いていたのかもしれません。だからこそ、土下座で済むならお安いもの……そんな風に考えたのではないでしょうか。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・海田あと
第9話 くだらない！くだらない！！くだらない！！！【アカリの気持ち】
【編集部コメント】
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・海田あと