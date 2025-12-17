瀧本美織、篠原ともえとの再会ショット公開 満面の笑み浮かべるバックハグに反響
女優の瀧本美織が17日に自身のインスタグラムを更新。ファッションデザイナーでタレントの篠原ともえとのツーショットを公開し、注目を集めている。
瀧本は「ともえちゃん 久しぶりに会えた」と、喜びのコメントを添えて一枚の写真を投稿。写真では、瀧本が篠原を後ろから優しく抱きしめるようなポーズで、二人とも満面の笑みを浮かべている。
篠原は1990年代に個性的なファッションとキャラクターで「シノラー」として一世を風靡し、現在はデザイナーとして活躍の幅を広げている。投稿からは、二人の親密な関係性がうかがえる。
この久しぶりの再会を伝える投稿には、ファンから多くの「いいね！」が寄せられており、貴重なツーショットに反響が広がっている。
