紀ノ国屋「ハッピーバッグ」が今年も登場！ 限定コーデュロイバッグにお菓子を合わせたお得なセット
「紀ノ国屋」は、新年の恒例「ニューイヤーハッピーバッグ」を、各店舗の初売りから発売する。
【写真】エコバッグとトートバッグが付いて豪華！ 「ハッピーボックス」も販売中
■店舗＆数量限定
今回店舗限定で登場する「ニューイヤーハッピーバッグ」は、限定コーデュロイバッグに、人気の「ラー油えびせん」、「豆乳ドーナツ」、「ショコラパイ」を詰め合わせた数量限定のお得なセット。
バッグは、ピンク色の生地にブラウンの持ち手とロゴを合わせた華やかなデザイン。サイズは約縦30cm×横30cm×マチ10cmで、ちょっとしたおでかけにも使いやすい大きさだ。
また、公式オンラインストアでは、エコバッグや保冷バッグを詰め合わせた「ニューイヤーハッピーバッグ」と、バッグに加えてカレーやスープ、お菓子などを組み合わせた「ハッピーボックス」など、年末恒例の福袋を販売中。
そのほか、選りすぐりアイテムを詰め込んだ「お年玉袋」といった新年のお買い物や食卓を盛り上げる、「紀ノ国屋」ならではのアイテムが多数展開されている。
