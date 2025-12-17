橋本マナミ、子どもたちのためのクリスマスパーティー開催に反響 「子供達大喜び」の様子を報告
タレントで2児の母である橋本マナミが15日、自身のInstagramを更新。子どもたちのために開いたクリスマスパーティーの様子を公開し、反響を呼んでいる。
橋本は「保育園のお友達とクリスマスパーティ」とつづり、友人親子を招いたホームパーティーの様子を報告。「子供達大喜び」と、賑やかで楽しい雰囲気を伝えた。
また、テーブルに置かれた豪華なフルーツブーケにも触れ、「いつもお願いするフルーツブーケ は今回も大人気で一瞬でなくなりました」と明かした。写真にはサンタクロースをかたどった華やかなフルーツが写っており、「サンタバージョンも可愛いよねぇ」と満足げにコメントしている。
2020年に第1子男児、2024年に第2子女児を出産した橋本。仕事と育児に奮闘する中で、子どもたちと季節のイベントを楽しむ母親としての一面が垣間見える投稿となった。
この投稿のコメント欄には、「子供達の可愛い笑い声が聞こえて来そう」「私にとってはマナミサンタが懐かしい」といった声のほか、「お仕事もお忙しい中、お子さんのイベントもこなされていて、すごいです!!」など、多忙な中でも子どもとの時間を大切にする姿への称賛のメッセージが寄せられている。
