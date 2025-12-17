ファンらが選ぶ年間最優秀プレー賞 菅沼菜々の超絶アプローチが選出「練習通りにできてうれしかった」【JLPGAアワード受賞者の声】
16日、都内ホテルで「JLPGAアワード2025」が開催された。『BEST PLAY OF 2025 Presented by SHISEIDO』（年間最優秀プレー賞）は菅沼菜々が獲得した。
【アワード写真集】こだわりぎっしり！ 菅沼菜々のドレス姿がもはやアイドル
2023年から始まった（24年から資生堂ジャパンがスポンサー）、ファンと選手が一体となってベストプレーを表彰する「PLAY OF THE MONTH」。3月〜11月の各月のべ9人のスーパープレーのうち、ファン、選手、大会関係者、メディアによる投票を実施して、年間最優秀プレーが選出された。5月「パナソニックオープンレディース」最終日、18番パー3での菅沼のアプローチが受賞。グリーン奥でスタンド前の“剛ラフ”地点から、56度ウェッジでフェースを開いて振り抜いた渾身のリカバリーショットはフワリと浮いて40センチにピタリ。2年ぶりの復活優勝を手にした。【菅沼菜々 受賞コメント】「この度は投票していただきありがとうございました。あのアプローチはすごく緊張したけど、いつもの練習通りにできてうれしかったです」
