なんじゃこれ!? 軽いマレット型パター、1Wはやさしい10.5度ヘッド、FWは17度の4Wだけの変わり種セット
「カシオワールドオープン」でツアー初優勝を遂げ、賞金ランキング5位でシーズンを終えた大岩龍一。強いこだわりを持つセッティングについて聞いてみた。
【写真】こだわりマレット型パターの顔、ロフトが見える4Wの顔を公開
大岩が使用しているドライバーは、ピン『G440 MAX』（10.5度）。アマチュアが使うような深重心ヘッドにロフト10.5度というかなりやさしいスペックだ。なぜこのモデルを選んだのか。「ヘッドは、他のタイプよりもこっちの方がスピン量が多かったんです。僕はスイングの関係上、スピン量がかなり少ない。だから全体的にスピンが入りやすい設計になっています。球が高く上にバーッと吹け上がる感じ。それがちょうどいいんです」FWは、ピン『G440 MAX』（17度）の4Wのみを採用している点も異色だろう。「ウェッジを3本入れている関係で、4W、4U、4Iで220〜260Yをカバーしないといけないんです。でも3Wだと飛び過ぎる。250〜270Yまでを1本で打たないといけなくなる。だから、少しロフトがあってスピンがかかる4Wがちょうどいい。当て方を変えてロースピンで打つのは得意なので」大岩のセットで最も目を引くのが、ヘッドが軽いマレット型パター、ピン『OSLO-C』の採用だ。通常、マレット型はヘッドが重く、その重量を生かして振り子のようにストロークするのがセオリー。その理論とは一線を画するチョイスといえる。「もともとブレード型を使っていたんです。だから、マレット型でも同じ重さじゃないと使えない。そのブレード型の重さの感覚がずっと手に残っているので、それと同じ重さのマレットじゃないと打てないんです」（通常、マレット型はヘッド重量365〜370gだが、このヘッドは360g）「カシオワールドオープン」で初優勝した際も、前週にセンターシャフトのマレット型パター、ピン『OSLO-C』に変更していた。ギアへの徹底したこだわりこそが、今季の成果につながっているといえるだろう。【大岩龍一のクラブセッティング】1W：ピン G440 MAX （10.5度／ベンタスTRレッド 6X）4W：ピン G440 MAX（17度／ベンタスTRレッド 7X）4U：タイトリストGT1（20度／TR HYBRID 95X）4I：タイトリスト T200（DG MID X100）5I〜7I：ピンBLUEPRINT S（DG MID X100）8I〜PW：ピン BLUEPRINT T（DG MID X100)50・54度：ピン S159（DG MID X100）60度：アクシスゴルフ Z5 TOUR（DGツアーイシュー）PT：ピン OSLO-CBALL：タイトリスト PRO V1◇ ◇ ◇女子プロの使用アイアンを調査。関連記事『西郷真央、河本結、堀琴音が絶対手放せない軟鉄アイアンとは何だ？【女子プロ名器図鑑】』で詳細をチェックできる。
