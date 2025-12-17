世界の舞台で戦うプロのテニス選手と交流できるイベントが上越市で開かれました。



上越市の有沢製作所に所属する島袋将選手。岐阜県出身のプロテニスプレーヤーで、2023年にはウィンブルドンと全米オープンに出場しています。



イベントには小学生から60代までの30人が参加し、トッププロの技術に触れました。



■島袋将選手

「上越からプロを目指す子どもたちが増えてほしい。テニスの楽しさを広めていきたい。」



■中学1年生

「めっちゃ強い、球がすごく跳ねるし安定感があって強かった。」



2025年9月には、世界ランク上位の相手に勝利した島袋選手。来シーズンの活躍が期待されます。