母親になった上田桃子が家族そろってお宮参りへ 「幸せそうすぎてホカホカするーーー」「優しい母の顔ですね」の声
上田桃子が自身のインスタグラムを更新。10月31日に誕生した男の子のお宮参りに、家族で出かけたことを投稿した。
【写真】「健やかに大きくなーれ」赤ちゃんを優しく抱っこする上田桃子
この日の上田は落ち着いた色合いの着物姿。そして赤ちゃんは「キャディーさん夫婦にもらった帽子や優利ちゃんからもらったポンチョなどなどみんなからのお祝いの品を着て参拝」した。投稿では抱っこした赤ちゃんを包み込むように産着をまとい、優しい表情で我が子を見つめる上田の写真も公開された。またお宮参りには「地元の友達家族も来てくれたんだけどこの日激寒風で速攻祈祷後写真館へ…笑」と友人も祝福してくれたことを紹介。しかし「わざわざ来てくれたのに5分で帰ったね」「でもわざわざ来てくれてありがとう」、そして「まだ小さいから寒すぎて可哀想で。。。」と友人の子供たちを気遣う母親らしい一面も覗かせていた。投稿の最後では「無事に産まれてきてくれた事、これから健康に育ってくれますようにと願いを込めて…」と祈りを捧げたこと、そして「まだまだ慣れない事も沢山あるけど、自分達のペースで日々を大切に過ごします」と、これからの赤ちゃんとの生活に向けての気持ちを綴っていた。この投稿にイ・ボミ（韓国）はハートの絵文字を並べてコメント。さらに多くのファンからも「健やかに大きくなーれ」「幸せそうすぎてホカホカするーーー」「優しい母の顔ですね」「お着物とってもお似合いです！」など暖かいメッセージが寄せられていた。
