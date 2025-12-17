「息子のお嫁さんになってほしい女子プロ」ランキング2位は子どもにも優しいしっかり者
カメラに向かって笑顔で手を振るなど、いついかなるときもファンサービスの精神や魅力を伝えることを忘れない女子プロたち。周囲への気遣いもできるなど、「お嫁さんにしたい」と思わせる要素を多く持っている。そこで、「息子のお嫁さんになってほしい女子プロ」は誰か、雑誌『ALBA』の読者にアンケートを実施。2位に選ばれたのは、子どもに優しく、しっかり者との声も上がる河本結だ。
【ランキング】お嫁さんになってほしい女子プロは？ 1位〜10位まとめ
【2位】河本結2位は、リボンがトレードマークの河本結。「しっかりしてそう」「気が利きそう」というイメージのとおり、今年8月のmeijiカップ優勝時には副賞の“明治製品10年分”の使い道について、「恵まれない子どもたちに寄付をしようと思っています」と即答。優勝する前から「決めていた」と明かしている。こうと決めたら譲らない、アスリート向きな頑固さは使用クラブからも垣間見られる。キャロウェイのUTを10年近く使い続けており、溝がすり減って雨だとフライヤーするからと、「ようやくクラブを替えるきっかけになった」と話すも、再びバッグに入ったのは同じ10年前のモデルと、強いこだわりが感じられる。プレー中は、カメラに向かってリアクションする姿が多くみられ、ゴルフを楽しんでいるのが印象的だが、そうした行動には「女子ゴルフの魅力を発信したい」という思いが込められている。「明るくて華がある」「一緒にいて楽しそう」など、寄せられたコメントどおりのお嫁さんになりそうだ。【主な投票コメント】・優しくて可愛いし、根性がある。・ニコニコして頑張っているから。・しっかりしているイメージ。・なんか楽しそう！・しっかりしていて、気が利きそう。◇ ◇ ◇1位〜10位にランクインしたのは？→関連記事で【「息子のお嫁さんになってほしい女子プロ」ランキング！ 安田祐香に青木香奈子……現代版“大和撫子”は誰だ？】を掲載中
