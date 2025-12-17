愛知県長久手市のジブリパークで、作品の“登場人物になりきれる”展示がリニューアルしました。

【写真を見る】ジブリパーク “登場人物になりきる”展示リニューアル ｢ジブリの大倉庫｣内にある全14コーナーのうち7つ入れ替え『君たちはどう生きるか』などの名シーンが新たに 愛知･長久手市

リニューアルしたのは「ジブリの大倉庫」にあるジブリ作品の名場面を表現した企画展示で、全部で14あるうち7つが新たな作品や場面に入れ替わり、『君たちはどう生きるか』などの名シーンを新たに楽しむことができます。

中日ドラゴンズにちなんだアイテムも…？

（スタジオジブリ 宮崎吾朗監督）

「ジブリの作品を全部見たことないよという人も、ちょっと興味を持ったりしたらその後ジブリの映画そのものを見ていただきたい」

新しい展示でも映画の世界観が表現され、キャラクターと一緒に物語への没入感を楽しめます。

また、展示の中には中日ドラゴンズにちなんだアイテムが隠されているなど、地元・愛知を意識したユニークな演出も加わっています。この展示を体験するには事前予約制のチケットが必要です。