カンニング竹山、残り物活用の手作り弁当に反響「朝5時からパワフル」「流石は炎の料理人」
お笑い芸人のカンニング竹山が16日、自身のInstagramを更新した。前日の残り物などを活用して作ったという手作り弁当を公開し、注目を集めている。
竹山は「昨日の残り物で弁当」と切り出し、自身の手作り弁当の写真を投稿。ファンの間では「チクザン弁当」として知られる人気シリーズの最新版だ。
この日の弁当について、保温しすぎたご飯を朝5時にチャーハンにしたことや、食べきれなかった惣菜のマカロニサラダを持参したことなどを説明。「昨日夜中に冷蔵庫のなめこがやばかったので急遽味噌汁にして朝容器に入れて弁当」と、食材を無駄にしない工夫を明かした。
また、新幹線で移動中であるとし、「朝からこんな弁当を新幹線でたいらげる一応元気なおじさんです」とユーモアを交えてつづっている。
この飾らない投稿に、ファンからは「朝の5時から栄養満点のお弁当作りが出来る竹山さんがやばすぎます」「流石は炎の料理人ですね」「パワフルだなぁ〜」といった称賛の声が多数寄せられている。
竹山は「昨日の残り物で弁当」と切り出し、自身の手作り弁当の写真を投稿。ファンの間では「チクザン弁当」として知られる人気シリーズの最新版だ。
この日の弁当について、保温しすぎたご飯を朝5時にチャーハンにしたことや、食べきれなかった惣菜のマカロニサラダを持参したことなどを説明。「昨日夜中に冷蔵庫のなめこがやばかったので急遽味噌汁にして朝容器に入れて弁当」と、食材を無駄にしない工夫を明かした。
また、新幹線で移動中であるとし、「朝からこんな弁当を新幹線でたいらげる一応元気なおじさんです」とユーモアを交えてつづっている。
この飾らない投稿に、ファンからは「朝の5時から栄養満点のお弁当作りが出来る竹山さんがやばすぎます」「流石は炎の料理人ですね」「パワフルだなぁ〜」といった称賛の声が多数寄せられている。