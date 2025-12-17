檜山沙耶、姿が激変！髪ばっさり ショートカットにファン衝撃「かなり短め」「こんな髪型のキャラを見たような」
元ウェザーニュースキャスターで現在はフリーアナウンサーの檜山沙耶が15日、自身のXを更新。髪をばっさりカットした写真を投稿すると、ネット上で話題となっている。
【写真】姿が激変！髪ばっさり ショートヘアの檜山沙耶
黒髪セミロングのイメージが強い檜山だが、Xでは「髪の毛さっぱりしてきました 冬は襟足長めショート」と2枚の写真を投稿。雰囲気が激変したショート髪の姿を見ることができる。
これにネット上では「似合いますね！相変わらず美しい」「めっっっちゃくちゃ可愛いです！」「かなり短めにカットされたんですね」「思いきりましたね」「最近どこかでこんな髪型のキャラを見たような」「チェンソーマンのレゼみたい」などと反応している。
檜山は1993年10月27日生まれ、茨城県出身。2018年7月に「ウェザーニュースLiVE」キャスターオーディションに合格。22年9月から「いばらき大使」を務めており、ウェザーニューズ退職後はフリーアナウンサーとして活動している。
【写真】姿が激変！髪ばっさり ショートヘアの檜山沙耶
黒髪セミロングのイメージが強い檜山だが、Xでは「髪の毛さっぱりしてきました 冬は襟足長めショート」と2枚の写真を投稿。雰囲気が激変したショート髪の姿を見ることができる。
これにネット上では「似合いますね！相変わらず美しい」「めっっっちゃくちゃ可愛いです！」「かなり短めにカットされたんですね」「思いきりましたね」「最近どこかでこんな髪型のキャラを見たような」「チェンソーマンのレゼみたい」などと反応している。
檜山は1993年10月27日生まれ、茨城県出身。2018年7月に「ウェザーニュースLiVE」キャスターオーディションに合格。22年9月から「いばらき大使」を務めており、ウェザーニューズ退職後はフリーアナウンサーとして活動している。