藤井風、『Prema』が「合算アルバム」で1位 通算2度目【オリコンランキング】
藤井風の最新アルバム『Prema』が、17日発表の最新「オリコン週間合算アルバムランキング」で、9月15日付に続き14週ぶり、通算2度目の1位に返り咲いた。
【動画】藤井風「Casket Girl」ミュージックビデオ
「週間合算アルバムランキング」における同一作品での通算2度目の1位獲得は、男性ソロアーティストでは、優里『弐』（2023年4月10日付、4月17日付）以来、2年8ヶ月ぶり。週間ポイントは2.8万PT（28,484PT）で、累積ポイントは46.1万PT（460,657PT）となった。
本作は、同日付の最新「オリコン週間アルバムランキング」でも1位に返り咲き、オリコン週間音楽ランキングで2冠となった【※】。
そのほか7位には、RADWIMPSのメジャーデビュー20周年を記念したトリビュートアルバム『Dear Jubilee -RADWIMPS TRIBUTE-』が、週間1.0万PT（9,957PT）でランクイン。12月1日付で2位にランクインしてから最新12月22日付まで4週連続でTOP10入り。累積ポイントは13.3万PT（132,575PT）となった。
【※】「オリコン週間音楽ランキング」は、合算シングル、合算アルバム、シングル、アルバム、ストリーミング、デジタルシングル（単曲）、デジタルアルバム、ミュージックDVD・BDの8ランキング
PT＝ポイント。今年度は「2025年12月22日付」よりスタート。
「週間合算アルバムランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート。
＜クレジット：オリコン調べ（2025年12月22日付：集計期間:2025年12月8日〜12月14日）＞
【動画】藤井風「Casket Girl」ミュージックビデオ
「週間合算アルバムランキング」における同一作品での通算2度目の1位獲得は、男性ソロアーティストでは、優里『弐』（2023年4月10日付、4月17日付）以来、2年8ヶ月ぶり。週間ポイントは2.8万PT（28,484PT）で、累積ポイントは46.1万PT（460,657PT）となった。
そのほか7位には、RADWIMPSのメジャーデビュー20周年を記念したトリビュートアルバム『Dear Jubilee -RADWIMPS TRIBUTE-』が、週間1.0万PT（9,957PT）でランクイン。12月1日付で2位にランクインしてから最新12月22日付まで4週連続でTOP10入り。累積ポイントは13.3万PT（132,575PT）となった。
【※】「オリコン週間音楽ランキング」は、合算シングル、合算アルバム、シングル、アルバム、ストリーミング、デジタルシングル（単曲）、デジタルアルバム、ミュージックDVD・BDの8ランキング
PT＝ポイント。今年度は「2025年12月22日付」よりスタート。
「週間合算アルバムランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート。
＜クレジット：オリコン調べ（2025年12月22日付：集計期間:2025年12月8日〜12月14日）＞